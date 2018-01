Målvaktene kan sende Sverige til EM-finalen

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram består blant annet av begge semifinalene i håndball-EM, og er ellers krydret med masse interessant fotball. Det spilles kamper i både Bundesliga, La Liga. Ligue 1, Eredivisie og 2. bundesliga og i England er det FA-cup som står på menyen denne helgen og allerede fredag er Manchester United i aksjon borte mot Yeovil.

Danmark - Sverige B 4,00 (spillestopp kl 20.25)





Semifinale håndball-EM der regjerende OL-mester Danmark er satt til storfavoritt. Det er ingen tvil om at Danmark skal stå som favoritt og danskene har da også levert solid hittil i VM. Et glipptak har det dog vært og det var tapet for Tsjekkia i mellomrunden med 27-28. Danske eksperter mener Danmark stort sett har et mannskap i ypperste verdensklasse anført av Mikkel Hansen, men at det kanskje kan stilles et lite spørsmål ved målvaktene.

Sverige har altså tapt både mot Island i åpningskampen (24-26), de tapte mot Frankrike (17-23) og de tapte mot Norge onsdag kveld (25-28). I motsetning til Norge vant de dog de riktige kampene, og da i særdeleshet kampen mot Kroatia 35-31 og dermed er de klare for semifinale. De var fullt på høyde med Norge, men en storspillende Torbjørn Bergerud i det norske målet sikret norsk seier. Det er ingen tvil blant håndballekspertene om at Sverige har det beste målvaktsparet av alle nasjonenen i EM og både Andreas Palicka og Mikael Appelgren har levert solid i hele mesterskapet.

Fredag kveld starter både Danmark og Sverige på likt og slik oddsene er satt i denne semifinalen, må det være verd å sette penger på Sverige til formidable 4,00 i odds.