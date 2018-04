Manchester City reiser seg direkte

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Everton tar imot Liverpool, mens Manchester City tar imot Manchester United til herlige byderby i Premier League. Og her hjemme er det Eliteseriekamp mellom Vålerenga og Strømsgodset. Utover dette masse annen internasjonal fotball fra både England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike.

Manchester City - Manchester United H 1,80 (spillestopp kl 18.25)

Byderby i Manchester og med seier her vil Manchester City kunne feire seriegullet allerede seks serierunde før slutt. Står med 84 poeng og har 16 poeng ned til United på 2. plass. Onsdag ble det som kjent 0-3 borte mot Liverpool i Champions League og City har et steintøft utgangspunkt foran tirsdagens returoppgjør på Etihad. Rotet vekk to poeng i sesongens første hjemmekamp mot Everton (1-1), de 14 neste har alle endt med seier. Sergio Aguero er på vei tilbake etter sin skade, men det er usikkert om han spiller lørdag. Utover det, er det kun Benjamin Mendy som er ute for City.

Manchester United har tatt to strake 2-0 seire hjemme på Old Trafford etter den meget skuffende exiten fra Champions Leagues åttedelsfinale da laget røk 1-2 hjemme for Sevilla. Lørdag for 14 dager siden ble det 2-0 hjemme mot Brighton i FA-cupens kvartfinale og sist lørdag ble det 2-0 hjemme mot Swansea i Premier League. Ligger på 2. plass og har hele tolv poeng ned til Chelsea på 5. plass, så neste sesongs Champions League-billett er på det nærmeste sikret. 8-3-4 totalt på bortebane denne sesongen. Jose Mourinho kan også glede seg over tilnærmet fullt mannskap, kun reseverkeeper Sergio Romero er ute.

Manchester City er ikke laget som tar telling etter kamper som de opplevde borte mot Liverpool. De blir seriemestre med seier i kveld og hva er vel bedre enn å krone verket når erkerivalen Manchester United er på besøk. Vi spiller hjemmeseier til godkjente 1,80 i odds.

Millwall - Bristol City H 2,00 (spillestopp kl 15.55)

Millwall endte på 6. plass i League One forrige sesong, men rykket opp via playoff. Gjorde en grei første halvdel,men har vist eventyrlig form etter nyttår og står faktisk med 9-5-0 på sine 14 siste seriekamper. Stod med fire strake seire før laget måtte nøye seg med 2-2 borte mot Ipswich mandag. Har avansert til 8. plass med totalt 62 poeng og har faktisk kun ett poeng opp til Middlesbrough på 6. plass og playoff. Meget sterke 10-7-3 på hjemmebane. Manager Neil Harris har ingen nye skader eller karantener i sitt lag og har stilt med samme startellever i åtte av de ni siste seriekampene.

Mandag lanserte vi playoffjaktende Bristol City som et spill på Langoddsen hjemme mot Brentford, men City tapte den meget viktige hjemmekampen med 0-1. Hadde tatt seg forbi Middlesbrough med seier der og vært inne på playoff. Er på 7. plass med samme antall poeng som Millwall (62) og altså kun ett poeng bak Middlesbrough. Men kun vunnet to av sine ti siste seriekamper (2-5-3) og bortetallene er ikke bedre enn 6-9-5. Heller ikke hos Bristol City er det nye skader eller karentener.

Hjemmesterke og meget formsterke Millwall spilles til 2,00 i odds. Kombinert med seier til Manchester City får vi en dobbelodds på 3,60.