Manchester United bør få lett match mot Arsenal

Søndagens langoddsprogram består av seks kamper i Eliteserien og seks kamper i OBOS-ligaen. I tillegg er det to kamper fra Premier League og det er kamper fra både La Liga, Serie A og Bundesliga. I Sverige spilles det kamper i Allsvenskan og den siste serierunde fra Nederland er også på menyen.

Manchester United - Arsenal handikap fulltid 0-1 H - 2,10 (spillestopp kl

17.25)

Det er nesten ingen spenning igjen i toppen av Premier League når det gjenstår fire serierunder. Det eneste er vel at Chelsea har en teoretisk mulighet til å nå igjen Tottenham på 4. plass. Manchester United har gjennomført en solid sesong og ender trolig på 2. plass, ettersom Liverpool på3. plass har to kamper mer spilt og to poeng mindre. United har ikke vunnet så mange nøytrale fotballhjerter denne sesongen, men 13-2-2 er uansett meget solide tall hjemme på Old Trafford. Reservekeeper Sergio Romero er eneste fravær for Manchester United.

Arsenal hadde 1-0 og spilte med en mann mer hjemme mot Atletico Madrid i det første semifinaleoppgjøret hjemme på Emirates torsdag kveld, men presterte å slippe Antoine Griezmann løs og dermed endte det 1-1 og Arsenal har et meget vrient utgangspunkt foran returoppgjøret i Madrid til uken. Har vært elendige på bortebane i Premier League denne sesongen og kun vunnet tre bortekamper (3-4-9). Har blant annet tapt 1-3 mot Manchester City og 0-4 mot Liverpool på bortebane. Arsene Wenger har ett fokus nå og det er å komme seg til Europa League-finalen. Uansett hvor mye prestisje det måtte i oppgjørene mellom Manchester United og Arsenal, så kommer Arsenal til å nedprioritere søndagens seriekamp. Og Arsene Wenger er ventet å hvile flere nøkkelspillere. Henrikh Mkhitaryan er uansett ute med skade.

Det skal normalt bety lett match for Manchester United og for en sjelden gangs skyld anbefaler vi spill med handicap i en toppkamp i Premier League. 2,10 er oddsen på at Manchester United vinner denne kampen med to mål eller mer. Dette objektet kan ikke singelspilles, så vi må kombinere.

Tromsø - Kristiansund H 1,55 (spillestopp kl 17.55)

Tromsø innledet årets sesong med to strake bortetap. I en meget svak seriepremiere ble det 1-4 tap mot Start i Kristiansand. Laget hevet seg en dog del til andre serierunde, men måtte tåle 1-2 tap i Molde. Siden har det gått nærmest på skinner for Simo Valakaris gutter og ti poeng er tatt på de fire siste. Samtlige tre hjemmekamper er vunnet med solide sifre. 4-0 mot Ranheim, 3-1 mot Strømsgodset og 4-1 mot Sandefjord forrige søndag. Tromsø har dermed avansert til 5. plass. Keeperne Gudmund Kongshavn og Filip Loncaric er fortsatt ute, ellers har Valakari skadefritt mannskap til disposisjon.

Kristiansund står kun med seieren hjemme mot Lillestrøm i tredje serierunde (2-1), men har vist seg vanskelige å bryte ned. Tre poengdelinger og to tap i de fem øvrige og ligger på 11. plass med totalt seks poeng. 0-2-1 på de tre første bortekampene. Torgil Gjertsen er fremdeles noen uker unna, mens Christoffer Aasbakk er usikker.

Det endte 1-1 i tilsvarende møte forrige sesong. Godtgående Tromsø skal ha meget gode vinnersjanser nå, Hjemmeseier til 1,55 kombineres med tomålsseier eller mer til Manchester United. Totalodds 3,26.