Manchester United fortsetter på sparebluss

Langoddsprogrammet på Kristi Himmelfartsdag er slett ikke verst. Det spilles to 3. rundekamper i cupen her hjemme, mens Wes Ham tar imot Manchester United i Premier League. I tillegg er det cupfinaler både i Sverige og Danmark og det playoff fra League One på menyen. I tillegg spilles Norge mot Canada i ishockey VM.

Flotte tips onsdag

Det ble klaff for tre av våre fire oddstips onsdag. Singelspillene på Mjøndalen (2,50 hjemme mot Stabæk) og Sevilla (2,37 hjemme mot Real Madrid (ble senket til 2,10) og dobbelen med seier til Juventus og over 3,5 mål i kampen Manchester City-Brighton til totalodds 3,06 sørget alle for et pent overskudd.

West Ham - Manchester United H 3,75 (spillestopp kl 20.40)





London Stadium og møte mellom de to eneste lagene i Premier League som har spilt 36 seriekamper.

West Ham har stort sett variert voldsomt i prestasjonene gjennom hele sesongen, men slipper ihvertfall neglebiting i forhold til nedrykksdiskusjon. Etter 2-0 seieren borte mot Leicester i helgen, står London-laget med 38 poeng. Det er bortebane som har vært spøkelset for West Ham denne sesongen, kun tre seire er det blitt på reisefot (3-6-10). Hjemme er tallene 6-5-6.

Manchester United ligger på 2. plass med totalt 77 poeng og Champions League-plassen neste sesong, er forlengst sikret. Det er FA-cupfinalen mot Chelsea 19. mai, som er det store gjenværende målet for United. Etter det meget overraskende hjemmetapet for West Bromwich tredje sist, har United slått tilbake med 2-0 seier borte mot Bournemouth og 2-1 seier hjemme mot et B-preget Arsenal sist søndag, før det altså ble ny skuffelse fredag med 0-1 tap borte for Brighton. Toppscorer Romelu Lukaku er fortsatt ute med skade og ikke med i kveld. Ute er også Marouane Fellaini.

Vi lanserte spill mot Manchester United fredag, da borte mot Brighton til herlige 4,55 i odds. I kveld er oddsen på hjemmeseier og West Ham 3,75, det er ikke like feit odds og i motsetning til Brighton , så må ikke West Ham ha poeng. Likevel er det ingen tvil om at fokuset til Manchester United er den kommende FA-cupfinalen 19. mai og sett i det lys og elendig borteodds, er det hjemmeseier til 3,75 som må bli valget i kveld.