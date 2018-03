Manchester United har full kontroll

Champions League er det store høydepunktet på tirsdagens langoddsprogram, med Manchester United mot Sevilla og Roma mot Shakhtar Donetsk, to kamper som er fullstendig åpne før returen. Ellers er det en håndfull kamper fra lavere engelske divisjoner og full rulle i nattens NHL.

Vi maktet ikke treffe på mandagens tre tips og det ble dermed en skuffende dag.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Manchester United + Roma-avansement, samlet odds 2,79.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Manchester United - Sevilla, H 1,55

Første oppgjør endte 0-0 i sann Mourinho-stil. Manchester United spiller trolig sin beste fotball for sesongen og vant det prestisjetunge oppgjøret mot Liverpool 2-1 i helgen som gikk. Dermed har de hele ni poengs margin i kampen om topp fire, en margin de neppe sløser bort.

Ellers er det verdt å nevne at Eric Bailly er tilbake, med selvmål i helgen, riktig nok, og styrker forsvaret betraktelig. Også Marouane Fellaini er tilbake etter en lengre tids fravær. Paul Pogba er imidlertid tvilsom.

Vertene har flotte 12-2-1 på hjemmebane i ligaen og vant tre av tre hjemmekamper i høstens gruppespill. Manchester City er eneste lag som har vunnet på Old Trafford denne sesongen.

Alt håp Sevilla hadde om å nå topp fire forsvant da de tapte 0-2 hjemme for Valencia i helgen, nå skiller elleve poeng opp og deres eneste håp er at et annet spansk lag vinner Champions League - eller at de gjør det selv.

Men Vincenzo Montella har fortsatt til gode å overbevise som Sevilla-sjef og på bortebane vet vi at de alltid sliter, 6-0-8 er tallene i ligaen, i høstens gruppespill tok de fire poeng fra tre bortekamper. Jesus Navas og Sebastian Corchia er ikke med til Manchester.

Manchester United er i fantastisk form og har vært gode på hjemmebane hele sesongen. Sevilla, derimot, sliter alltid på bortebane. Vi spiller H til 1,55.

Roma - Shakhtar, hjemmelaget går videre, 1,80 i odds

Første kamp endte 2-1 til ukrainerne etter at Roma tok ledelsen i første omgang. Italienerne er i bra hjemlig form og har vunnet fem av de siste seks i ligaen, de to siste har de slått Torino 3-0 og Napoli 4-2 borte. Dermed er det greit å si at nederlaget mot Milan er lagt bak dem.

De har levert så som så på hjemmebane i ligaen og tapt for de fleste topplagene, 9-1-5 er tallene. Men i høstens CL-gruppespill tok de syv poeng på tre kamper, inkludert en overbevisende 3-0-seier over Chelsea.

Edin Dzeko var suspendert i helgen og formspissen stiller uthvilt til dagens kamp. Ellers er angriperen Defrel tilbake.

Gjestene kommer som regel hit og ikke lenger i CL-sammenheng, men de har vist bra form i hjemlig serie etter vinterpausen, med fire seire og en samlet målforskjell på 16-0 i disse. Sist gang de gjestet italiensk jord endte det imidlertid med 3-0-tap for Napoli.

Ellers er kaptein Srna suspendert for doping og forsvarer Krivtsov ute med skade.

Roma er i bra flyt om dagen og kommer til kampen stinne av selvtillit. Vi tror hjemmebanefordelen gjør at de avanserer til kvartfinalen og det blir vårt spill til 1,80 ganger pengene. Dermed får vi en totalodds på 2,79.

