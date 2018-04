Manchester United kan gå på en ny smell

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er et formidabel Langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen. Her hjemme er det klart for 1. runde i cupen og hele 60 kamper skal avvikles i kveld. I tillegg er det midukerunder i både Serie A og La Liga, og det er Premier League-fotball mellom Bournemouth og Manchester United. Det spilles fire kamper i Allsvenskan og det spilles cupsemifinaler i både Tyskland og Frankrike.

Bournemouth - Manchester United H 4,35 (spillestopp kl 20.40)





Med fire seriekamper igjen å spille, er Bournemouth med 99% sannsynlighet sikker på å fortsette også i Premier League neste sesong. Står med 38 poeng og har ti poeng ned til Southampton under streken og i tillegg er det sju lag mellom Bournemouth og Southampton. Røk som forventet borte mot Liverpool lørdag og står med anstendige 6-5-6 på hjemmebane. Junior Stanislas og Adam Smith er som tidligere ute for hjemmelaget, men ellers har Eddie Howe et helt skadefritt mannskap til disposisjon.

Manchester United levert en meget skuffende forestilling hjemme mot West Bromwich søndag og tapte 0-1 mot tabelljumboen. Holder dog fortsatt andreplassen med sine totalt 71 poeng, og med Chelsea elleve poeng bak på 5. plass, er det med garanti Champions League-spill på Old Trafford også til høsten. 9-3-4 totalt på bortebane. Verd å merke seg er at United allerede lørdag, spiller semifinale hjemme mot Tottenham i FA-cupen, og den kampen har garantert større fokus enn denne seriekampen. Jose Mourinho har annonsert endringer i kveldens startellever.

2-1 og 1-3 i de to siste tilsvarende. Hjemmelaget er langtfra sjanseløse her med de forutsetningene som gjelder. 4,35 på hjemmeseier er så spennende odds at vi lanserer spill på Joshua King og co i kveld.