Manchester United slår tilbake mot Real Madrid

Bortsett fra kvalifiseringskampene til Champions League er det ikke mye spennende på onsdagens langoddsmeny. Vi kan dog vente oss et meget spennende oppgjør på Lerkendal mellom RBK og Celtic. Det spilles og flere kamper i International Champions Cup. Manchester United mot Real Madrid er en ordentlig godbit. Og denne spilles klokken 02:00, natt til onsdag. Nå er det kun noen få dager til både Eliteserien er tilbake igjen, og Championship i England braker løs. Vi gleder oss stort!





Manchester United - Real Madrid - H 4,35 (Spillestopp 01:55, natt til onsdag)

Det er aldri enkelt å tippe disse kampene, før sesongen har begynt. Lagene veksler med hvem dem bruker og intensiteten er langt i fra så høy som i en seriekamp. Uansett, vi finner oddsen på United-seier for høy her.

Manchester United har spilt fire kamper så langt på sin USA-tour. Det har endt uten seier. Det har på langt nær vært sterkt det Mourinho sine gutter har vist hittil. Spørsmålet er om sistnevnte blir United-trener ved sesongstart? Trolig gjør han det, men ting ser ikke som best ut. De røde djevlene fra Manchester har nok veldig lyst til å gi fansen sin en seier, og det ville vært fint å gjort det mot stormakten Real Madrid. Dette er og den siste kampen laget spiller før hjemreise til Manchester, og det er viktig å legge inn en god prestasjon.

Lagnyheter: Martial er fortsatt i Manchester, og forblir trolig der. Han har blitt far. Matic, Valencia, Rojo og Dalot er ute med skader alle mann. Lindelöf, Young, Lingard, Pogba, Lukaku og Fellaini er på ferie. Rashford og Jones tok kortere ferie enn planlagt, og er sluttet seg til troppen nede i statene. De Gea og Fred er nok begge klar for en startplass mot Real Madrid.



Real Madrid tok hjem Champions League-trofeet ifjor, og nok en gang viste laget at de er best når det gjelder. Madrid har altså vunnet Champions League de siste tre årene, og fire av de siste fem. Det er svært imponerende. Ikke like sterkt gjorde laget det i seriespillet, og havnet hele 17 poeng bak Barcelona. Real Madrid har og etter sesongslutt fått ny trener. Det blir veldig spennende å se hva Julen Lopetegui kan få til den kommende sesongen. De har dog ikke spilt en eneste kamp etter Champions League-finalen, og matchformen er nok neppe helt på topp.



Lagnyheter: Som de fleste har fått med seg har superstjernen Cristiano Ronaldo forlatt klubben til fordel for Juventus. Spillere som Modric, Kovacic, Varane, Casemiro, Marcelo og Ramos har alle hatt en lengre ferie enn de andre, grunnet VM. Ingen av disse er trolig å se i startoppstilling mot United.



Begrunnelse United-seier: En trenignskamp er en treningskamp. Ja, Madrid er et bedre lag enn United i øyeblikket, men det er helt feil av Norsk Tipping å sette United-seier til 4,35. I tillegg har ikke Madrid spilt en kamp siden Mesterliga-finalen. Vi mener dette fortjener et spill.