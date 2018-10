Mandagsdobbel til frekke 4,96 i odds

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram er ganske innholdsrikt og har sitt høydepunkt i den meget viktige Eliteseriekampen mellom Tromsø og Brann. Men det er også Premier League-fotball i kveld med Bournemouth mot Crystal Palace. I tillegg er det kamper i Serie A, La Liga og tre kamper fra Allsvenskan. Det er kamp i den danske superligaen og det er kamper i både 2. Bundesliga og Ligue 2 i Frankrike.

Sampdoria – Spal H 1,68 (spillestopp kl 20.25)

To middelhavsfarere møtes i Genova. Sampdoria har kun tapt én av de siste fem kampene, men de står med to uavgjorte og ett tap på de tre siste.

De spilte 0–0 borte mot Cagliari i forrige uke, og de har spilt 1–1 hjemme mot Fiorentina. Tapet i denne perioden kom mot hardtsatsende Inter som vant 1–0 på Stadio Luigi Ferraris. Nå har Sampdoria en glimrende mulighet til å snu den svake trenden mot et SPAL-lag som har tapt tre av de fire siste kampene.

SPAL tapte mot Sassuolo i forrige uke. Det var lagets andre tap på rad, og jeg tror nedturen fortsetter mandag kveld. Gjestene må tette igjen bakover om de skal ha en mulighet mot Sampdoria, for de har kun scoret ett mål på tre bortekamper så langt. SPAL må skjerpe seg offensivt om de ikke skal havne i nedrykksgjørmen.

Sampdoria var et av Serie As beste hjemmelag sist sesong, og de har vært litt uheldig som ikke har klart å forlenge det. De startet sesongen med å slå Napoli hele 3-0, deretter spilte de 1–1 i en jevnspilt kamp mot Fiorentina og tapte 0–1 mot Inter. I den siste kampen dominerte de kampen, men det var bare Inter som klarte å score.

Riccardo Saponara og Gianluca Caprari er ute hos gjestene. Det betyr at Gastón Ramírez antakeligvis starter denne kampen. Jasmin Kurtic er den eneste hos SPAL som er usikker.

Sampdoria skal ta tre poeng i denne kampen mot et SPAL-lag som har tapt to bortekamper på rad. De vant alle hjemmekampene mot de åtte nederste lagene på tabellen sist sesong, og jeg tror også de klarer det denne sesongen. 1,68 i odds på hjemmeseier er litt lite til å brukes som singeltips, men vi tar den inn i en spenstig dobbel.

Ingolstadt – Union Berlin B 2,95 B (spillestopp kl 20.25)

Ingolstadt har opplevd en gedigen nedtur etter nedrykket fra 1. Bundesliga i 2017. De mistet stjernespilleren Pascal Gross til Brighton før forrige sesong, og denne sesongen har startet elendig. Laget fra Audi-byen i Bayern ligger på nest sisteplass i 2. Bundesliga før mandagens kamp mot Union Berlin.

Formen er katastrofal. De har tapt de tre siste kampene.

Nå er den tidligere Bremen-treneren Alexander Nouri hentet inn i forrige uke i et forsøk på å få Ingolstadt på rett spor etter den svake sesongstarten, men om han klarer det er et åpent spørsmål. Han har vært manager i fem sesonger, men kun én sesong over nivå fire i tysk fotball. I tillegg klarte han bare å vinne 35 prosent av kampene med Bremen i Bundesliga, så han har litt å bevise.

Laget hans tapte 1–2 mot serieleder FC Köln i forrige uke, men det er ikke så aller verst mot serielederne.

Union Berlin har ikke de samme bekymringene. Berlinerne har ennå ikke spilt i 1. Bundesliga etter gjenforeningen av Tyskland i 1990, men de er nå en etablert toppklubb i 2. Bundesliga.

Denne sesongen har de startet utrolig bra. De ligger oppe på fjerdeplass med 13 poeng etter syv serierunder. Hovedstadslaget vil klatre opp til annenplass med seier i mandagens bortekamp.

Union Berlin mistet flere spillere i sommer, men de har gjort noen lure signeringer fra klubber i Bundesliga, og det har gjort laget betydelig mer stabile. Ikke bare er de det eneste ubeseirede laget i 1. Bundesliga før denne kampen, men de er også det beste defensive laget i ligaen. De har kun sluppet inn fem mål.

Ingen kamper er enkle, men det er flere faktorer som gjør at jeg tror denne kampen ender med borteseier. Berlinerne har fått inn et spillesystem som funker, mens Ingolstadt er ute av form og skal tilpasse seg en ny trener. Union har også vært gode på bortebane. De har bare tapt en av de siste seks bortekampene.

Mandagens dobbelttips er Sampdoria + Union Berlin. Denne kombinasjonen belønnes med 4,96 i odds. Spillestopp er klokken 2025.

