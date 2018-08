Mané er brennhet

Helgens langoddsprogram er spekket med høydepunkter og denne helgen er det også oppstart i Bundesliga og dermed er alle de store ligaene i gang. Det er full pakke med Premier League, eliteserie, Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1, og her hjemme er det fulle runder i både OBOS-ligaen, PostNord-ligaen, Norsk Tipping-ligaen og Toppserien.

Scorer & laget hans vinner - Sadio Mané 2,05 (spillestopp kl. 1825)

Sadio Mané har fått en kanonstart på sesongen. Han scoret to ganger mot West Ham hjemme på Anfield, og i forrige serierunde satte han inn 2-0-måelt mot Crystal Palace.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Liverpool helklink på lørdagskupongen

Oddstips Premier League: Manchester City lar seg ikke stoppe

Oddstips Premier League: Arsenal må slite for seieren

Oddstips Premier League: Bournemouth fortsetter sin kanonåpning

Oddstips Premier League: Nå løsner det for Huddersfield

Oddsdobbel Championship: Stoke baner vei i helfrisk dobbel

Oddstips Premier League: Southampton må vente på sesongens første

V75 Bergsåker: Multijackpot med ca 30 mill ekstra

V4/V5 Øvrevoll: Herlig vorspiel på Øvrevoll

Senegaleseren scoret ti mål sist sesong. Det er liten tvil om at han trives best hjemme på Anfield, iallfall ifølge statistikken. Den viser at seks av målene hans ble scoret hjemme i Liverpool, mens de øvrige fire målene kom på bortebane.

Liverpool-sammendrag

Liverpool har i de to første kampene vist tendenser som gjør at det er realistisk å tro at de skal kunne ta opp kampen mot Manchester City i kampen om Premier League-tittelen denne sesongen. De har vunnet 4-0 mot West Ham på hjemmebane, og i sist serierunde vant de 2-0 mot Crystal Palace.

Jürgen Klopp må være henrykt over hvor raskt Naby Keita og Alisson har tilpasset seg spillestilen til Anfield-laget.

Brighton skuffet i første seriekampen borte mot Watford og tapte 0-2. Søndag slo de kraftig tilbake da de overraskende vant 3-2 mot Manchester United på hjemmebane.

Brighton har kun vunnet to av de siste elleve Premier League-kampen de har spilt, og begge seirene er kommet hjemme mot Manchester United.

Mot Liverpool har de hatt større problemer.

The Seagulls har sluppet inn 16 mål på de siste fire kampene sine på Anfield. De vil sannsynligvis legge seg bakpå og forsøke å kontre når de får muligheten.

Sjekk alle de nye Liverpool-draktene her!

Liverpool er ubeseiret mot Brighton i syv kamper uansett turnering, og de har vunnet de fem siste kampene på rad.

Brighton klarer seg greit denne sesongen. De har evnen til å legge dårlige prestasjoner bak seg.

Men Liverpool er i monsterform. Det er ikke bare resultatene jeg tenker på, men også tempoet i spillet. Det er vanskelig for motstanderne å henge med, rett og slett.

De er også super sterke hjemme på Merseyside, hvor de er ubeseiret i 22 Premier League-kamper. Det siste nederlaget på Anfield kom mot Crystal Palace i april 2017. Siden den gang har de 14 seire og åtte uavgjorte foran egne fans. Nå møter de et elendig bortelag. Brighton har spilt 14 bortekamper på rad i Premier League uten å vinne. De vinner neppe lørdagens kamp heller.

Liverpookan stille med den samme startelleveren for tredje kamp på rad. Forsvarsspilleren Dejan Lovren er fortsatt ute, mens Alex Oxlade-Chamberlain er langtidsskadet

Brighton kan gi Leon Balogun sjansen fra start siden Lewis Dunk er usikker. Kaptein Bruno er skadet, Jose Izquierdo er ikke i form ennå og Florin Andone må også stå over denne matchen.

Jeg tror Liverpool tar en komfortabel seier hjemme på Anfield, og at Sadio Mané scorer. Den kombinasjonen belønnes med flotte 2,05 i odds. Spillestopp er klokken 1825.

Her kan du levere spillet