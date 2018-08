Mané scorer for Liverpool

Søndagens oddsprogram byr på full serierunde i Eliteserien og 1. divisjon, i tillegg er det tre herlige kamper fra Premier League. Høydepunktet er uten tvil storkampen i Nord-London mellom Arsenal og regjerende ligamester Manchester City.

NB! Utrolige 54 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Liverpool - West Ham - Sadio Mané scorer og Liverpool vinner? Ja - 2,55 (Spillestopp 14:25)

Klikk her for å levere dette spillet



Begrunnelse for Mané-scoring: At Salah scorer gir altfor dårlig odds, men vi i Nettavisen har virkelig fått sansen for Mane den siste tiden. I fjor imponerte han oss stort, og at denne mannen scorer og Liverpool vinner til 2,55 er spillbart. Dette blir vårt spill i kampen.

For en sesong Liverpool hadde i fjor. De kom seg til en Champions League-finale og tok store steg. Jürgen Klopp fortjener all den skryt han kan få, men kan han gjenta suksessen? Vi tror det. Liverpool har i øyeblikket et meget godt fotballag.

I sommer har scouserne spilt mange fotballkamper. De spilte fire treningskamper i juli, og det på tolv dager. Dette var ikke mot tøff motstand, men laget vant tre og spilte en uavgjort. Deretter var laget med i International Champions Cup, og møtte på adskillig tøffere motstand. Her åpnet Klopp sine gutter med tap mot Dortmund. Etter dette vant laget tre strake kamper, og det mot motstand som Manchester United, City og Napoli. Forrige helg vant Liverpool generalprøven mot Torino 3-1 på en imponerende måte.

På overgansmarkedet har laget gjort noen trekk. De har hentet inn Naby Keita fra Leipzig for rundt 50 millioner pund. Xherdan Shaqiri er og en meget spennende signering. Sistnevnte som har rukket å score brassespark mot rivalen Manchester United i sommer. Alisson har og blitt hentet, og dette for 65 millioner pund fra Roma. Det blir spennende å følge denne gjengen.

Vi tror både Firminho, Mane og fjorårets komet Salah starter dagens kamp. Midtstopper Lovren er ikke tilgjengelig til kampen.

Slik ser du fotball på nett

Manuel Pellegrini har altså tatt over West Ham, og det blir meget spennende å se hva italieneren kan få til med londonklubben. I fjor var West Ham, til tider, et trist skue. De endte til slutt på en 13.plass. Tre borteseiere var meget svakt. Laget hevded seg noe på slutten.

I sommer har Pellegrini, som tidligere trente City, hentet en god del spillere. Felipe Andersson fra Lazio for 33 milioner pund er den dyreste signeringen. Jack Wilshere har tatt turen og blir spennende å følge. Issa Dio og Andrij Jarmolenko er to veldig spennende signeringer. Det blir spennende å se West Ham i årets Premier League.

I sommer har laget spilt syv treningskamper. Fem seire, en uavgjort og et tap er fasiten. Det har på langt nær vært slik motstand som Liverpool har møtt. West Ham har dog maktet å slå Aston Villa og Ipswich. I fjor slapp londonklubben inn altfor mange mål, og defensivt må det strammes inn. Mot dagens motstand blir ikke det noen enkel oppgave, men vi tror ikke West Ham rykker ned i år. De har en ganske så fin tropp for tiden.

Til dagens oppgjør er Andy Carroll, Winston Reid, Manuel Lanzini og Michail Antonio alle ute.

Begrunnelse for Mané-scoring: At Salah scorer gir altfor dårlig odds, men vi i Nettavisen har virkelig fått sansen for Mane den siste tiden. I fjor imponerte han oss stort, og at denne mannen scorer og Liverpool vinner til 2,55 er spillbart. Dette blir vårt spill i kampen.

Klikk her for å levere dette spillet