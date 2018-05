Marseille kan miste alt

Fredagens langoddsprogram byr på semifinale play off og første kamp mellom Derby og Fulham. Norge møter vertsnasjonen Danmark i en meget viktig kamp i ishockey-VM. Siste serierunde skal spilles i Ligue 2 i Frankrike, mens Marseille har en særs viktig bortekamp mot Guingamp i Ligue 1. Ellers er det dansk, belgisk og kamp fra Superettan, i tillegg til første kamp mellom Tampa Bay Lightning og Washington Capitals i Stanley Cup-sluttspillet i NHL.

Guingamp - Marseille H 4,25 (spillestopp kl 20.40)





Det gjenstår to serierunder i Ligue 1 og selv om PSG forlengst er klare som ligavinnere, er det voldsom spenning om de øvrige Champions League-plassene og det er spenning i bunnen.

For Guingamp er det dog ikke så stor spenning. Laget ligger på 11. plass med 46 poeng og har nok for langt opp til kampen om Europa League, og er heller ikke i nærheten av nedrykk. Men har prestert veldig bra i det siste, selv om det ble 1-3 tap borte for Dijon sist søndag. Før det stod laget med 3-2-0 på de fem siste seriekampene, samtlige tre hjemmekamper vunnet, mens det blant annet ble 2-2 borte mot PSG. Flotte 8-6-4 på hjemmebane, og Monaco (som kjemper med Lyon og Marseille om to av tre ledige CL-plasser) ble slått 3-1 i siste hjemmekamp.

Marseille er som kjent kvalifisert til Europa League-finalen mot Atletico Madrid og denne går av stabelen allerede onsdag i Lyon. Det er altså kun fem dager til. I Ligue 1 ligger laget på 4. plass med totalt 73 poeng, og det skiller to poeng opp til Lyon på 2. plass og ett poeng opp til Monaco på 3. plass. Kun de tre øverste lagene i Ligue 1 får plass i Champions League. Både Lyon og Monaco har overkommelige oppgaver i sine to siste seriekamper. Marseille har hatt et knallhardt program den siste tiden, men likevel prestert 4-2-0 på de seks siste seriekampene. Men rotet bort to poeng i forrige bortekamp mot Amiens (1-1) og de poengene kan altså vise seg ødeleggende i kampen om topp tre. 10-5-3 er solide bortetall.

Guingamp har vunnet de to siste tilsvarende i serien, Guingamp slo Monaco 3-1 i siste hjemmekamp og Marseille spiller altså finale i Europa League allerede om fem dager. Vi værer problemer for Marseille i kveld og setter pengene på hjemmeseier til flotte 4,25 i odds (oddsen er faktisk satt opp fra opprinnelige 3,30)