Marseille kommer til å gi Atletico Madrid kamp

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Serieleder Brann ser seg ikke tilbake

Oddsdobbel 2: Oppturen fortsetter for Glimt

Oddsdobbel 3: Fredrikstad må ikke komme bakpå

Oddstips Europa League: Marseille gir Atletico Madrid kamp

Tippetips: Rosenborg har tatt opp jakten

V4/V5 Bro Park: Herlig lunsjgalopp fra Sverige

Norsk fotballs store festdag er naturligvis det overskyggende høydepunktet på onsdagens langoddsprogram. Full runde i Eliteserien og full runde i OBOS-ligaen står på menyen. Men vi må heller ikke glemme at det også spilles finale i Europa League litt senere på kvelden mellom Marseille og Atletico Madrid og at det er ventet bortimot 30 000 tilskuere for å se serieleder Hammarby hjemme mot Malmö i Allsvenskan. I Postnord-ligaen, 2. divisjon avdeling 1, spiller Fredrikstad en meget viktig bortekamp mot Hønefoss.

Marseille - Atletico Madrid pause/fulltid dobbel U/B - 4,25 (spillestopp kl 20.40)





Finale i Europa League og kampen spilles i Lyon. Marseille har således en slags hjemmebane, siden kampen spilles i Frankrike. Men det er ingen tvil om at Atletico Madrid er klare favoritter.

Marseille har hatt et steintøft kampprogram i det siste. Det har sammenheng med at laget kjemper en innbitt kamp med Monaco og Lyon om to Champions League-plasser. Før den siste serierunden ligger laget på 4. plass med totalt 74 poeng og har ett poeng opp til Lyon på 3. plass og to poeng opp til Monaco på 2. plass. Så jevnt har det også vært de siste ukene, og Marseille har derfor vært tvunget til også å prioritere serien. De valgte dog likevel å spare nøkkelspilleren Dimitry Payet i sist fredags seriekamp borte mot Guingamp, som endte med 3-3 og to meget verdifulle poeng gikk tapt. Spissen Konstantin Mitroglou og forsvarsspilleren Ronaldo er begge usikre til kveldens kamp.

Atletico Madrid stilte med en overraskende sterk ellever i søndagens betydningsløse seriekamp borte mot Getafe og vant den kampen 1-0. Avslutter serien med en overkommelig hjemmekamp mot Eibar førstkommende helg og ender trolig som toer i La Liga denne sesongen, men har uansett sikret Champions League-spill fra høsten av. Filipe Luis og Jose Gimenez er begge friskmeldt til kveldens finale og dermed kan manager Diego Simeone (som må se kveldens kamp fra tribunen pga karantene) stille med et helt skadefritt mannskap.

1,67 på ren borteseier er veldig snau odds. Vi hever risikoen noe og tror det er bra sjanse for at denne kan stå uavgjort til pause, men at Atletico Madrid avgjør kampen i 2. omgang. Derfor blir vårt spill U til pause og B etter ordinær tid. Oddsen på det utfallet er pene 4,25.