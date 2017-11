Mer trøbbel for Nederland

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i de to playoffkampene som skal spilles i dag. I tillegg skal LSK kvinner ut i sin 16-delsfinale i Champions League og har hjemmekamp mot Manchester City. Utover dette er en del NHL-kamper natt til fredag, noen treningskamper i fotball og en del håndball.

Det ble en flott onsdag for Nettavisens oddstips. Dobbelen med seire til Mjällby og Modo satt perfekt til flotte 3,96 i odds og natt til torsdag vant New York Rangers sin hjemmekamp mot Boston Bruins og singelspillet på Zucca og hans lagkamerater gikk dermed også inn til 1,90 i odds.

Skottland - Nederland H 3,30 (spillestopp kl 20.40)





Spilles i Aberdeen og går av stabelen torsdag kveld. Kun målforskjellen skilte skottene fra å ta andreplassen i gruppe F, men de hadde alt i egne hender foran den avgjørende bortekampen mot Slovenia. Der klarte Skottland debare 2-2og dermed blir de hjemmesittere under fotball-VM til sommeren. Gordon Strachan takket for seg som landslagssjef etter kvaliken og inntil videre et det Malky Mackay som styrer Skottland. Han har med seg åtte spillere uten landskamper i kveldens tropp og må blant annet unnvære Leigh Griffiths og Darren Fletcher.

Dick Advocaat og Nederland avsluttet kvaliken bra, men rotet vekk for mange poeng i starten og Nederland må se enda et sluttspill fra sidelinjen. Onsdag kom meldingen om at Advocaat trekker seg om landslagssjef etter disse treningskampene. Vincent Janssen, Jurgen Locadia og Bas Dost er alle ute med skadet, mens Wesley Sneijder fortsatt er med på landslaget.

Til tross for at Skottland stiller litt redusert i kveld, tror vi laget har mye bedre sjanse enn det oddsen skulle indikere. Dick Advocaat skal altså ikke lede Nederland i den kommende EM-kvalifiseringen og hvor motiverte er egentlig Nederland til en slik ubetydelig treningskamp.

3,30 på hjemmeseier er verd å sette litt kroner på i kveld.