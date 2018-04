Mer trøbbel i vente for Rosenborg

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss på 2. påskedag. Det er full runde i Eliteserien og det er serieåpning i OBOS-ligaen. I tillegg er det tilnærmet fulle serierunder i både Championship, League One og League Two i England. I Sverige er det som kjent oppstart i Allsvenskan denne påskehelgen.

Odd - Rosenborg H 3,95 (spillestopp kl 19.55)





Foran fjoårets sesong var Odd spådd som den største utfordreren til Rosenborg, men Skiens-laget gjorde en meget skuffende sesong og endte på 6. plass. Kun 27 mål scoret Odd forrige sesong og bortebane ble nesten et mareritt (2-4-9 totalt). Innledningen på denne sesongen har ikke gitt bud på snarlig bedring. 1-2 hjemme mot Haugesund i seriepremieren, ble etterfulgt av 1-2 tap borte mot Vålerenga. Hadde sterke 10-2-3 på hjemmebane forrige sesong og det er verd å merke seg Odd har slått Rosenborg 1-0 hjemme i Skien begge de to foregående sesongene. Bilal Nije har startet begge de to første seriekampene, men er ute med sykdom. Nyinnkjøpte Birk Risa er mulig erstatter. Nyinnkjøpte Vebjørn Hoff (fra Aalesund) er også ventet å starte i kveld, mens kaptein Steffen Hagen (ikke med mot Vålerenga) er på vei tilbake etter skade.

Rosenborg er skyhøy favoritt til å å ta hjem seriegullet også denne sesongen, men står altså med kun ett poeng etter de to første serierundene. Trønderne innledet med 0-1 tap for Sarpsborg og skuffet stort med kun 2-2 hjemme mot Kristiansund i forrige serierunde. 9-3-3 totalt på bortebane i fjorårssesongen og 7-6-2 borte sesongen før der igjen, men har altså tapt borte mot Odd de to foregående sesongene. Samuel Adegbenro er ute i fem/seks uker med skade, men RBK har som kjent en meget bred stall. Jonathan Levi er mulig erstatter på flanken for Adegbenro.

Sett til historien og Odds sterke hjemmestyrke, må vi teste hjemmeseier her til meget spennende 3,95 i odds.