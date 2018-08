Middlesbrough elsker fredagskamper

Det er et velfylt oddsprogram denne fredagen. Det er blant annet kamper fra spansk La Liga, fransk Ligue 1 og Championship. Det er også serieåpning i Bundesliga, hvor Bayern München møter TSG 1899 Hoffenheim.

Middlesbrough – West Bromwich Albion 2,25 – 3,05 – 2,75 H (Spillestopp kl. 2040)







Middlesbrough har fått en fantastisk start på 2018-2019-sesongen i Championship.

Etter å ha spilt 2–2 i serieåpningen mot Millwall, har Middlesbrough nå tre seire på rad. De har vunnet mot Sheffield United (3-0), Birmingham City (1–0) og Bristol City (2-0).

Ikke bare har de vunnet de tre siste kampene, Pulis sine menn har holdt nullen i de tre siste kampene. Samtidig har de spilt 3–3 i ligacupen mot Notts County. Den kampen viste at forsvaret til Boro ikke er bunnsolid. Boro gikk videre i ligacupen etter å ha vunnet på straffespark.

I Championship ligger laget på annenplass på tabellen, bare målforskjellen skiller med fra Leeds som er serieleder.

Her ser du Premier League på TV!

Boro har muligens Mo Besic spilleklar til fredagens kamp. Han er kommet til Riverside på lån fra Everton.

For Boro-manager Tony Pulis blir fredagens match spesiell. Han møter sin tidligere arbeidsgiver West Bromwich Albion for første gang siden han fikk fyken fra The Baggies i november 2017.

West Brom rykket ned fra Premier League etter sist sesong, men de fikk en brutal start i Championship. Laget tapte 1–2 mot Bolton i serieåpningen, og de spilte 1–1 mot Nottingham Forest i den neste matchen.

Sjekk alle de nye Premier League-draktene her!

I de to siste kampene har West Brom løftet seg. De har vunnet begge kampene. Først slo de Norwich 4–3 på bortebane, og i forrige serierunde banket de et svakt QPR-lag 7–1 hjemme på The Hawthorns.

Dwight Gayle scoret sitt første mål for West Brom i kampen mot QPR, og alt tyder på at han starter sammen med Jay Rodriguez på topp.

The Baggies, som slet med å score i Premier League forrige sesong, har bøttet inn mål i Championship. De har scoret 13 mål på fire kamper.

Nå møter West Brom et lag de vanligvis har hatt et godt tak på. Boro har ikke vunnet mot West Brom på de åtte siste kampene. Forrige gang Middlesbrough vant mot dem var i februar 2006.

Men det finnes også statistikk som gir argumenter for å stole på hjemmelaget.

Middlesbrough elsker å spille fredagskamper. De har vunnet tolv av de siste 14 fredagskampene de har spilt. Det eneste tapet i denne perioden kom mot Wolverhampton.

West Bromwich Albion på sin side har ikke spilt på bortebane på en fredag siden Boxing Day i 2008. Den gangen tapte de 0–2 på Stamford Bridge mot Chelsea.

Forsvarsspilleren Daniel Ayala kan være tilbake hos Boro etter å ha havnet på benken mot Bristol City, mens Paddy McNair vil muligens få sjansen på midtbanen.

West Brom har ingen på skadelisten, og de stiller antakeligvis med samme startellever som ga QPR rundjuling.

Middlesbrough sin ubeseiret start er imponerende, men WBA har vært en vanskelig motstander for dem. WBA har ikke tapt mot Boro i de åtte siste kampene.

Jeg tror på en ny tett og spennende kamp mellom disse to lagene, men jeg tror hjemmebanefordelen blir avgjørende. 2,25 i odds på Boro er ok.