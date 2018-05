Middlesbrough tar første stikk

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Siste serierunde i Championship ble spilt forrige søndag og den aller siste serierunden i Premier League spilles denne søndagen og det betyr at det lørdagens langoddsprogram ikke er helt som vi har vært vante til de siste månedene. Det spilles to kamper i Eliteserien her hjemme og den nest siste serierunden både i Bundesliga og Ligue 1 går dog av stabelen, i tillegg til kamper fra både Serie A og La Liga. Her hjemme spilles det også en rekke kamper i både Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen, og det spilles playoffkamper i England.

Middlesbrough - Aston Villa H 2,25 (spillestopp kl 18.10)

Playoff i Championship og vinneren av dette dobbeltoppgjøret møter vinneren av dobbeltoppgjørene til Derby og Fulham til opprykksfinale på Wembley.

Middlesbrough var kanskje den aller største favoritten før serien startet i fjor høst, men fikk en middels start og de siste månedene har det stort sett dreid seg om å komme topp seks. Endte til slutt på 5. plass med 76 poeng og avsluttet med 5-3-2 på de ti siste seriekampene. 14-3-6 totalt på hjemmebane.

Aston Villa var lenge med i kampen om direkte opprykk, men endte tilslutt på 4. plass, sju poeng bak Cardiff som tok den andre direkte opprykksplassen. Moderate 4-2-4 på de ti siste seriekampene, og moderate 10-4-9 på bortebane.

0-1 endte seriemøtet på Riverside, den kampen ble spilt 30. desember i fjor. Middlesbrough har sett bedre ut etter det og bør ha en flott sjanse til å sikre seg et bra utgangspunkt før returmøtet tirsdag. 2,25 på hjemmeseier er helt grei odds og spilles.

Monaco - Saint-Etienne H 1,55 (spillestopp kl 20.55)

Som ventet så fikk Marseille problemer i bortemøtet mot Guingamp fredag kveld og tok kun ett poeng (3-3). Det betyr at Monaco før kveldens kamp fortsatt innehar 3. plassen i Ligue 1 (kun de tre beste får Champions League-plass fra høsten). De har samme poengsum som Marseille med en kamp mindre spilt, men fire måls bedre målforskjell. Seier i kveld vil minimum gi laget fem måls bedre målforskjell og tre poengs avstand før avslutningsrunden neste helg. Etter kun ett poeng på tre kamper, ble det endelig seier igjen sist helg med 2-1 borte mot Caen. Råsterke 14-3-1 hjemme i fyrstedømmet. Monaco har en del skader for tiden og viktige Falcao er usikker.

Saint-Etienne ligger på 6. plass før denne runden med totalt 52 poeng. Har gjort en fin sesong og formen er bra med 5-1-1 på de sju siste seriekampene. Men 7-3-8 er ikke allverdens tall på bortebane. Bortelaget kan i all hovedsak stille skadefritt.

Monaco sikrer med all sannsynlighet topp tre og Champions League-plass med seier i kveld. 1,55 på hjemmeseier er snaut, men duger greit som kombinasjonsobjekt med Middlesbrough og gir oss en dobbelodds på 3,49.