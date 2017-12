Milan har havarert totalt

Det er lite å henge fingrene i på 3. juledag, men det er Newcastle - Manchester City, et spennende derbyoppgjør i italiensk cup og full runde i Skottland, blant annet. Ellers er det tippekupong med denne beholdningen.

Milan - Inter, B 2,15.

Italiensk cup, kvartfinalen. Milan har etter sparkingen av Vincenzo Montella ikke akkurat fått et voldsomt oppsving. De har uavgjort mot jumboen Benevento, en heldig seier over Bologna og nå to stygge tap på rappen, 0-3 for Hellas Verona og 0-2 for Atalanta. Om mulig har tingenes tilstand faktisk forverret seg.

Klubben har virkelig budsjettert med å nå Champions League kommende sesong, så her har de en jobb å gjøre i ligaen. Kanskje å ryke ut av cupen ikke er en stor skandale i det store bildet. Dog er de ventet å stille et sterkt mannskap.

Inter har også raknet litt den siste uken, fra å være ubeseiret serieleder i Serie A har de nå to tap på rappen, for formsterke Udinese og Sassuolo - dermed er de plutselig fem poeng bak serieleder Napoli. Sesongen under ett har det imidlertid vært klasseforskjell mellom lagene og Inter vant også det første derbyet mellom lagene denne sesongen.

Også Inter kommer til å stille et sterkt lag, selv om de møter Lazio hjemme på lørdag.

Milan har sett skrekkelige ut den siste tiden, og selv om Inter også har tapt seg litt, tror vi det er trygt å gi dem derbytillit til 2,15 ganger pengene.

