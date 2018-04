Millwall kan ødelegge Fulhams drøm om direkte opprykk til Premier League

Fredagens langoddsprogram byr på Bundesliga-fotball, Ligue 1-fotball og La Liga-fotball, i tillegg til en toppkamp i engelsk Championship. Ellers er det som vanlig full serierunde i fransk Ligue 2 på fredager og det er et par kamper fra tysk 2. Bundesliga. Natt til lørdag spilles tre kamper i Stanley Cup-sluttspillet i NHL.

Millwall - Fulham H 3,05 (spillestopp kl 20.40)

Denne uken har vi lansert både Bournemouth hjemme mot Manchester United og Burnley hjemme mot Chelsea uten suksess. Men vi går på med friskt mot igjen i dag og må teste hjemmeseieren i denne toppkampen i Championship.

Totalt skal det spilles 46 serierunder i Champinship, men det er litt ulikt antall lagene har spilt før denne helgen. Det veksler mellom 42 og 43. Millwall gikk på sitt forrige tap så langt som tilbake som 1. nyttårsdag, da det ble 1-2 tap borte mot Norwich. Siden da har laget spilt 17 seriekamper uten tap (11-6-0) og avansert til 6. plass med totalt 69 poeng. Det er a poeng med Middlesbrough på 5. plass (begge har spilt 43 seriekamper). Men ned til Derby på 7. plass, skiller det kun ett poeng og Derby har i tillegg en kamp mindre spilt. Millwall har bortekamp mot Middlesbrough i nest siste serierunde, og avslutter med hjemmekamp mot Aston Villa (som trolig ikke har noe å spille for på det tidspunktet). Hovedkonkurrent Derby har hjemmekamper mot Middlesbrough og Cardiff i sine to neste, så her kommer det til å bli fight. Millwall står med sterke 11-7-3 på hjemmebane denne sesongen. Byron Webster (f) rekker ikke kveldens kamp, det er samtidig det eneste fraværet for Millwall.

Godtgående Fulham har ikke tapt en seriekamp siden 16. desember i fjor og det tapet kom av alle ting borte mot tabelljumbo Sunderland (1-2). Siden den gang har laget spilt 21 seriekamper på rad uten tap (16-5-0) og avansert voldsomt på tabellen. Men måtte se seg forbigått av Cardiff etter at laget kun klarte 1-1 hjemme mot Brentford sist lørdag. Ligger på 3. plass og er ett poeng bak Cardiff på 2. plass og direkte opprykk, men Cardiff har en kamp tilgode. Nå har ikke Fulham det tøffeste programmet i sine to siste, men heller ikke Cardiff har det tøffeste programmet i sine fire siste. Ergo er det ikke nok at Fulham vinner sine tre siste for å klare direkte opprykk. Laget er avhengig av at Cardiff maks vinner to av sine fire siste gjenstående seriekamper. Spissene Floyd Ayite og Sheyi Ojo er begge uaktuelle til kveldens kamp, men ellers har ikke Fulham-manager Slavisa Jokanovic karantener eller øvrige fravær i sitt lag. Totalt 11-5-5 på bortebane.

Millwall har altså 17 seriekamper på rad uten tap, mens Fulham har 21 seriekamper på rad uten tap. Men at Fulham likevel skal stå som lavt som 2,00 i odds i kveld, synes rart. 3,05 i odds på meget hjemmesterke Millwall blir vårt valg.