Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Sju Premier League-kamper på lørdagskupongen

Oddstips PL: West Ham er lørdagens beste outsiderspill

Målscorerspill Chelsea - United: Hazard viser ellevill form

Oddstips Premier League lørdag: Derfor tror vi på Chelsea-seier

Oddstips CL: Mitrovic senker Cardiff i nedrykksduellen

V75 Momarken: Gulljackpot i herlig millionomgang

Det ligger an til en heidundrandes fotballhelg. Landslagspausen er endelig over og det betyr at Premier League, Championship og Eliteserien er i gang igjen denne lørdagen. I tillegg er det en spennende innspurt i både 2. - og 3. divisjon, hvor flere lag kniver om opprykk og nedrykk.

Cardiff City - Fulham B - 2,75 (spillestopp kl 15.55)





Vi er ikke kommet lenger enn til midten av oktober, men Cardiff virker håpløst fortapt i bunnen av Premier League-tabellen. Det var ventet at de nyopprykkede waliserne skulle slite tungt denne sesongen, og åtte kamper inn i sesongen virker det som et mirakel må til om laget fra Cardiff skal overleve i Premier League.

NB! Husk å spille Lotto. Ca 14 millioner kr i førstepremiepotten lørdag. Lever kupongen her!

Før landslagspausen spilte de en brukbar kamp på Wembley, men de fikk likevel ikke med seg poeng og tapte 0-1 mot Tottenham. Det var lagets femte tap på rad, og de har kun klart å ta to av 24 mulige poeng så langt. Den innsatsen lukter det nedrykk av.

The Bluebirds, som waliserne kalles, er tabelljumbo i Premier League før helgens serierunde. De har like mange poeng som Newcastle på plassen over dem, og er tre poeng bak Fulham som ligger på plassen over nedrykksstreken. Derfor er lørdagens kamp utrolig viktig for begge klubbene.

Cardiff vil med seier få kontakt med lagene over nedrykksstreken, mens en seier til Fulham vil gjøre at London-klubben skaffer seg en liten luke ned til lagene i nedrykksgjørmen.

Waliserne har ikke vunnet på de tolv siste kampene i Premier League, hvorav ni av kampene er tapt. De står med fem tap på rappen. Sist gang de opplevde å tapte seks ligakamper på rad var i 1985. Den gangen spilte de på tredje nivå i engelsk fotball.

Sist gang Cardiff vant en Premier League-match var i april 2014. Da slo de Southampton på bortebane.

Det er vanskelig å vinne fotballkamper når man nesten ikke scorer mål. Det er problemet til Cardiff denne sesongen. De har nemlig kun scoret fire mål på åtte kamper. Nå skal det sies at de har hatt et tøft kampprogram, men de har iallfall scoret tre av målene på de fem siste kampene.

Fulham bør være en motstander de har mulighet til å score på. London-klubben har slitt defensivt i Premier League. 21 baklengsmål på de åtte første kampene gjør dem til det laget i Premier League som slipper in flest mål. Cardiff har til sammenligning sluppet inn 17 mål. De er dermed det laget som slipper inn nest mest mål.

Selv om Fulham lekker bakover, så har jeg troen på laget fra Craven Cottage. Jeg synes de har et bra offensivt lag, og jeg tror de kan ta alle tre poengene i Wales.

Cardiff-manager Neil Warnock trives ikke mot Fulham. Han har kun vunnet én av de siste ti kampene mot Fulham i alle turneringer. Men det er en statistikk som gir Warnock håp. Ingen av de siste 19 Premier League-kampene mellom to nyopprykkde lag har nemlig endt med borteseier. Fasiten viser at tolv kamper har endt med hjemmeseier og syv har endt uavgjort.

Cardiff-spilleren Joe Ralls er suspendert i tre kamper, og han står over sin første kamp på lørdag. En kneskade gjør at Danny Ward er ute mot Fulham, mens spissmakker Gary Madine er usikker på grunn av sykdom. Den positive nyheten for waliserne er at Aron Gunnarsson og Alex Smithies er spilleklare.

Fulham mangler Tom Cairney, mens Joe Bryan må stå over kampen på grunn av en strekkskade. Timothy Fosu-Mensah er på vei tilbake etter en skulderskade, men lørdagens kamp kommer antakeligvis litt for tidlig.

Fulham har rett og slett bedre offensive spillere enn Cardiff. Aleksandar Mitrovic er et helt angrep alene, og jeg tror han kommer til å skape problemer for Cardiff-forsvaret i lørdagens match. Men han er ikke den eneste spilleren i Fulham med mål i seg. De har også Andre Schuerrle og Ryan Sessegnon. Begge har nese for mål. Fulham trenger scoringer, gjerne flere, for de har ikke klart å holde nullen i de siste 21 kampene mot Cardiff, men de er ubeseiret i de syv siste kampene mot waliserne. Fulham-seier gir fine 2,75 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

Klikk her for å levere spillet