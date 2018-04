Mjøndalen gjør kort prosess i Jerv

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsmeny er finfin, og det finnes mange spillbare objekter. Det spilles seks kamper i Eliteserien og tre i Premier League. Den andre semifinalen i Fa-cupen går av stabelen klokken 16:00. Videre kjører Laliga, SerieA og Bundesliga på med kamper denne søndagen.

Jerv - Mjøndalen B 2,50 (Spillestopp 17:55)

Vi tror disse to langene havner i hver sin ende av tabellen. Jerv vil nok få det tøft, mens Mjøndalen med litt flyt fort kjemper i toppen. Så langt står hjemmelaget med et beskjedent poeng på to spilte kamper. Jerv startet med 1-1 hjemme mot Ullensaker/Kisa og tapte deretter klart 0-2 for Kongsvinger. Arne Sandstø sine gutter har ikke imponert så langt i år, og kommer til å slite også i dagens kam. Jerv ble nummer tretten i fjorårets Obos-liga og vil nok slite i år også.

Gjestene fra Nedre Eiker utenfor Drammen ankommer Levermyr stadion med 0-0 mot opprykkskandidat Sogndal hjemme. Før det var drammenserne gode og vant 2-0 i Stavanger mot Viking. Da spilte dem til tider meget god fotball. Laget ble tre i fjor og er et emne til en plass i toppen i år også. Vi synes Mjøndalen har virket positive i seriestarten, og mener at de skal være klare favoritter til dagens kamp. Vi tror Vegard Hansen sitt mannskap har meget gode sjanser til å vinne denne kampen. Drammenserne er et klart bedre lag enn Jerv.

Vi synes at oddsen 2,50 er spillbar. Ja, det er bortekamp, men det er nivåforskjell på spillerne. Dagens singel blir Mjøndalen-seier.