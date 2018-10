Mjøndalen kan sikre matchball

Tirsdagens langoddsprogram inneholder to interessante kamper i den engelske ligacupen. Og så er det en meget viktig tirsdagskamp i OBOS-ligaen mellom HamKam og Mjøndalen. I tillegg er det denne tirsdagen også cupkamper i Tyskland, Nederland og Frankrike. Men det er også mye ishockey. Blant annet kamper fra svensk SHL, sveitsisk liga og tysk liga.

HamKam - Mjøndalen B 2,10 (spillestopp kl 18.55)





HamKam rykket som kjent opp til OBOS-ligaen foran denne sesongen og fikk en tøff start. Tok kun en seier på de åtte første seriekampene og skuffet en del i forhold til forventningene. Har kommet seg betydelig etterhvert og med en hengekamp til gode, ligger laget på 10. plass. Det er som alltid på denne tiden av året kort mellom playoff og nedrykkskvalik i denne divisjonen. Med sine 36 poeng er det seks poeng ned til Notodden på kvalikplassen, men samtidig er det kun fire poeng opp til Ull/Kisa på sjette og siste playoffplass. HamKam har dog et tøft program igjen. I neste venter bortekamp mot Sandnes Ulf, før laget avslutter med hjemmekamp mot Ull/Kisa. Formen til HamKam er bra med 3-1-2 på de seks siste, men hjemme på Hamar er ikke tallene totalt bedre enn 5-4-4.

Normalt hjemmesterke Mjøndalen har ikke levert som vanlig på Isachsen stadion denne denne sesongen. 1-1 hjemme mot Jerv sist søndag var faktisk lagets sjuende poengdeling på hjemmebane, totalt 6-7-1. Det står i sterk kontrast til råsterke 11-2-2 i fjorårssesongen, men også i 2015/16 sesongen spilte bruntrøyene en del uavgjort hjemme (9-6-0). Den sesongen hadde de svake 4-4-7 på bortebane, mens bortetallene også var svake i fjorårssesongen (4-5-6). Da endte laget på 3.plass, men lyktes ikke i playoffen. Denne sesongen har imidlertid Vegard Hansens gutter vært kanonsterke på bortebane og vunnet ni av sine tretten bortekamper. Det er best i ligaen. I og med at Aalesund tapte sin bortekamp mot Sogndal søndag, vil Mjøndalen med seier i kveld være overta tabelltoppen igjen og få fire poengs forsprang til Aalesund på 3. plass. Mjøndalen som tar imot Viking til toppkamp hjemme i helgen og skal til et trolig nedrykksklart Florø i siste serierunde.

Vegard Hansen kan glede seg over skadefritt mannskap i kveld. "Hele Norge" kommer til å sette pengene på borteseier og Mjøndalen i kveld. Det øker mulighetene for at Mjøndalen ikke vinner. Men det virker uansett klart mest fornuftig å sette pengene på Mjøndalen og 2,10 i odds på et lag som har prestert så godt på bortebane er godkjent odds.

