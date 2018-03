MK Dons lever farlig

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram bærer naturlig nok preg av at vi er midt inne i en landslagspause. Det innebærer at det ikke spilles kamper verken i Premier League, La Liga, Serie A eller Bundesliga eller for den saks skyld Eliteserien her hjemme. Det er League One og League Two som bærer "byrden" denne lørdagen. Som dog også byr på seriestart i Toppserien for kvinner her hjemme. Ellers er det bra med ishockey på dagens program og det er også en del privatlandskamper i fotball.

Flotte tips fredag

Nettavisen lanserte tre oddstips fredag og traff bra. Riktignok gikk ikke skrellspillet på Hellas hjemme mot Sveits inn. Men dobbelen med seire til Tyrkia og Frølunda satt til 3,23 i odds og det samme gjorde vårt tips på at privatlandskampen mellom Tyskland og Spania endte uavgjort til solide 3,10 i odds.

MK Dons - Blackpool H 2,45 (spillestopp kl 15.55)

Hjemmelaget er i trøbbel og ligger tredje sist når de har ni seriekamper igjen å spille. Med 38 poeng er det dog ikke mer enn to poeng opp til sikker plass. Stod uten seier og med sju tap på ti seriekamper, før det endelig har snudd med to strake hjemmeseire og det har forbedret hjemmestatistikken til 6-7-6. Midtbanespillerne Robbie Muirhead og Callum Brittain er begge i vei på internasjonale oppdrag.

Blackpool er slett ikke trygge på sin 15. plass. Har totalt 46 poeng og dermed kun seks poeng ned til nedrykksstreken. Men kun to tap på de ti siste seriekampene (3-5-2). 5-6-8 er ikke veldig gode bortetall. Spissen Nathan Delfouneso er svært usikker, mens Kevin Mellor, Mark Cullen og Jim Mcalister alle er skadet.

Hjemmelaget må for tre poeng og har bra sjanse til å klare det. 2,45 er fin hjemmeodds og spilles.

Shrewsbury - AFC Wimbledon H 1,65 (spillestopp kl 15.55)

Serietoer Shrewsbury med en sterk borteseier mot godt plasserte Scunthorpe sist lørdag, men litt med skuffende var det at laget kun fikk med seg ett poeng fra svakt plasserte Northampton nå i midtuken. Er ett poeng bak serieleder Blackburn og er inne på direkte opprykk, men Wigan på 3. plass har to kamper mindre spilt. Kun ett tap på de sju siste seriekampene (4-2-1) og solide 11-3-3 på hjemmebane. Kaptein Abu Ogogo soner karantene etter å ha blitt utvist i midtukens kamp. Ben Godfrey er fortsatt på skadelisten.

AFC Wimbledon ligger på 19. plass med totalt 42 poeng og har kun to poeng ned til Northampton under streken. Formen viser 2-2-2 på de seks siste seriekampene og på bortebane har laget 4-6-9. Kun to poeng er tatt på de fem siste bortekampene. Spissen Cody McDonald er ute for resten av sesongen.

Godtgående Shrewsbury vant tilsvarende seriekamp med 2-1 forrige sesong og har ikke råd til å avgi poeng. 1,65 i hjemmeodds er som forventet og Shrewsbury kombineres med MK Dons og gir oss en dobbelodds på 4,04.