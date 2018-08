Molde er ikke sjanseløse

Det er fantastisk spennende torsdag vi har foran oss på Langoddsen. Tre norske lag er i posisjon til å kunne kvalifisere seg til det meget lukrative gruppespillet i Europa League og det er returmøtene i playoffen det skal handle om torsdag. 21 kamper skal spilles og både Rosenborg og Sarpsborg 08 har bortekamper etter å ha vunnet sine respektive hjemmekamper med 3-1, mens Molde som kjent røk 1-3 borte mot Zenit St. Petersburg og har en tøff oppgave foran seg på Aker stadion.

Molde - Zenit St. Petersburg H 3,00 (spillestopp kl 18.55)

Molde var ekstremt høyt oppe etter dobbeltseire mot Brann i Eliteserien og sterke prestasjoner mot Hibernina i den tredje kvalifiseringsrunden. Men de siste ti dagene har vært en sammenhengende nedtur for Molde og Solskjær. Forrige søndag ble det 1-3 tap borte mot Stabæk i Eliteserien, deretter ble 1-0 ledelse til pause snudd til 1-3 tap borte mot Zenit i første playoffoppgjør forrige torsdag og søndag røk laget overraskende 1-3 hjemme for Ranheim i Eliteserien. Plutselig er avstanden opp til serieleder Rosenborg på 10 poeng i Eliteserien og laget har et vanskelig utgangspunkt foran returkampen mot Zenit.

Zenit St. Petersburg har vært i fem strake sluttspill i Europa. De to siste sesongene i Europa League, de tre foregående i Champions League. Endte på 5. plass i den russiske serien forrige sesong og kom dermed inn i den tredje kvalifiseringsrunden. Der presterte laget å tape hele 0-4 for Dinamo Minsk i det første møtet, men klarte å snu i hjemmemøtet og vant 4-0 etter ordinær tid. Til tross for en mann utvist vant Zenit tilslutt 8-1 etter ekstraomganger og Artem Dzyuba stod for tre av målene. Zenit St. Petersburg var i Rosenborgs gruppe i gruppespillet forrige sesong og vant blant annet hjemmemøtet da med 3-1. I den hjemlig russiske serien har laget åpnet strålende med fem strake seire.

Molde biter normalt godt fra seg på hjemmebane og 3,00 på hjemmeseier er slett ikke verst odds. Vi setter pengene på Ole Gunnar Solskjærs menn.

Her kan du levere spillet