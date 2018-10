Molde jager Brann og Rosenborg

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram er spekket med høydepunkter og storkampen mellom Liverpool og Manchester City er nok for mange nordmenn det aller største høydepunktet. I Eliteserien er det seks kamper og både Rosenborg og Brann skal i aksjon på hjemmebane. I OBOS-ligaen er det også tetstrid og her er det full serierunde søndag. Legg så til en rekke interessante oppgjør både i La Liga og Serie A, så er det bare litt av det søndagen har å by på.

Bodø/Glimt - Molde B 2,10 (spillestopp kl 17.55)





Bodø/Glimt var klart best i borteoppgjøret mot Haugesund forrige søndag, men endte opp med å tape 0-1. Rotet bort 1-0 ledelse hjemme mot Start i kampen før til 1-2 tap og er med sine 27 poeng definitivt ikke trygge. Kun fire poeng skiller ned til kvalik og direkte nedrykk. Har i tillegg et ganske tøft gjenstående program. 4-4-4 hjemme på Aspmyra. Viktige Ulrik Saltnes er klar igjen etter karantene.

Molde hadde nok vært med i gullkampen dersom ikke fokuset hadde vært for mye på å nå gruppespillet i Europa League. Tok kun ett poeng på tre seriekamper en periode i august og de åtte tapte poengene har gjort at Molde har ni poeng opp til Rosenborg når det kun gjenstår seks serierunder. Valset over Rosenborg forrige søndag og burde vunnet med større sifre enn 1-0. Ligger på 3.plass med 43 poeng, men har kun to poeng ned til Haugesund på 4. plass. Svake 3-4-4 på bortebane er forklaringen på hvorfor Molde ikke er i gullkampen nå. Tøffingen Babaca Sarr er klar igjen etter karantene.

0-2-4 på de seks siste tilsvarende oppgjørene. Vi tror oppturen fortsetter for Molde og gir full tillit til Ole Gunnar Solskjærs menn. 2,10 er grei borteodds og spilles.

IFK Norrköping - Djurgården H 1,78 (spillestopp kl 17.25)

Allsvenskan der IFK Norrköping gjør en meget bra sesong. Med seks serierunder igjen å spille ligger laget på 2. plass med 49 poeng. Det er nok for langt opp til serieleder AIK som står med 57 poeng, men bakfra jager både Hammarby, Östersund og Malmö og kun de tre øverste lagene når Europa. Norrköping har levert kanonbra hjemme og står med 10-1-1 på sine tolv første hjemmekamper.

Like bra har det ikke gått med Djurgården som ligger på 8. plass med 36 poeng. Det er et hav ned til Brommapojkarna på kvalikplass (les 16 poeng) og det er 11 poeng opp til Hammarby på 3. plass. Ergo har Djurgården lite å spille for i sesongavslutningen. Brukbare 6-2-4 på bortebane.

1,78 på hjemmeseier er grei odds og kombineres med seier til Molde. Totalodds på denne dobbelen 3,74.

