Molde må håpe på et mirakel

Det er Europa League og playoff omtrent alt handler om på torsdagens langoddsprogram. 42 lag kjemper om en plass i det lukrative gruppespillet og det betyr at det er 21 kamper som skal spilles torsdag. Det er første kamp i playoff, returoppgjørene spilles neste torsdag. Gledelig nok er det tre norske lag som skal i aksjon.

Zenit St. Petersburg - Molde pause/fulltid dobbel H/H 1,95





Zenit St. Petersburg har vært i fem strake sluttspill i Europa. De to siste sesongene i Europa League, de tre foregående i Champions League. Endte på 5. plass i den russiske serien forrige sesong og kom dermed inn i den tredje kvalifiseringsrunden. Der presterte laget å tape hele 0-4 for Dinamo Minsk i det første møtet, men klarte å snu i hjemmemøtet og vant 4-0 etter ordinær tid. Til tross for en mann utvist vant Zenit tilslutt 8-1 etter ekstraomganger og Artem Dzyuba stod for tre av målene. Zenit St. Petersburg var i Rosenborgs gruppe i gruppespillet forrige sesong og vant blant annet hjemmemøtet da med 3-1. I den hjemlig russiske serien har laget åpnet strålende med fire strake seire. Sergei Semak er ny trener for sesongen.

Molde tok seg veldig greit videre til playoff etter å ha slått skotske Hibernian 3-0 hjemme på Aker stadion forrige torsdag. Det stod som kjent 0-0 etter det første møtet. Har kommet seg hit etter å ha slutt albanske Laci i andra kvalifiseringsrunde og nordirske Glenovan i første kvalifiseringsrunde. Tapte som kjent bortekampen mot Glenovan og viste også borte mot Stabæk i helgens eliteseriekamp, at laget trives klart best hjemme i Romsdal. Svake 2-3-4 på bortebane i Eliteserien.

Zenit St. Petersburg fikk seg garantert en vekker etter bortekampen mot Trencin i den forrige runden og 8-1 på hjemmebane beviser den uomtvistelige kapasiteten som finnes i laget.

Det er vanskelig å være optimistisk på Moldes vegne til denne bortekampen. Vi tror Zenit setter gassen i bånn direkte og både leder til pause og vinner tilslutt til godkjente 1,95 i odds.