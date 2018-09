Molde må hjelpe Brann

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram byr på seks kamper i Eliteserien med storkampen Molde - Rosenborg som det klare høydepunktet. I tillegg er det sju kamper i OBOS-ligaen, mens Fredrikstad skal tilbake på vinnersporet hjemme mot Elverum i 2. divisjon avdeling 1. Ellers er det en rekke kamper både i Serie A og La Liga og det spilles en god del kamper både i Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Toppkamp på Molde stadion. Molde har levert varene på hjemmebane og tok sesongens niende hjemmeseier med 3-2 mot Kristiansund i forrige bortekamp. Men har ikke levert på bortebane og stod med 2-4-4 før sist søndags bortekamp mot Strømsgodset. Den vant Molde 2-1 og med tanke på at Haugesund tapte i Kristiansund overtok Molde tredjeplassen da. Opp til Rosenborg på toppen, skiller det dog hele 12 poeng når det er sju serierunder igjen. Ned til Haugesund på 4. plass er det to poeng. Kun de tre øverste får plass i Europa. Babacar Sarr må sone karantene for gule kort, ellers er det ikke rapportert om øvrige fravær for Molde. Erling Braut Håland er usikker, etter å ha pådratt seg en skade mot Godset.

Rosenborg fortsetter å imponere og tok seg veldig greit til semifinale i cupen etter å ha slått Vålerenga 2-0 hjemme onsdag kveld. Skal ut i Europa League torsdag med hjemmekamp mot RB Leipzig, men helprofesjonelle Rosenborg er gode på å ta en kamp av gangen. I og med at Brann rotet vekk to poeng hjemme mot Sandefjord i forrige serierunde, økte Rosenborg sin ledelse til Brann til fire poeng. Sterke 8-1-2 på bortebane. Vensteback Birger Meling måtte ut med skade i onsdagens cupkamp og blir borte noen uker. Pål Andre Helland, Nicklas Bendtner og Samuel Adegbenro er fortsatt ute, mens både Anders Konradsen og Anders Trondsen er usikre.

Det står 2-0-2 på de fire siste tilsvarende på Aker stadion. Molde kommer til å gi Rosenborg match søndag kveld. Hjemmeseier til 2,50 blir vårt valg i denne toppkampen på Aker stadion i kveld.

