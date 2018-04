Molde med jerngrep på Odd

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram består av seks kamper i Eliteserien og seks kamper i OBOS-ligaen. I tillegg er det to kamper fra Premier League og det er kamper fra både La Liga, Serie A og Bundesliga. I Sverige spilles det kamper i Allsvenskan og den siste serierunde fra Nederland er også på menyen.

Molde - Odd H 1,57 (spillestopp kl 17.55)

Bortsett fra 0-4 fadesen mot Rosenborg tredje sist, har det vært en flott sesonginnledning for Molde. Hadde fortjent alle poengene borte mot Vålerenga i en velspilt kamp sist søndag, men måtte nøye seg med 0-0. Hjemme på Aker stadion er det blitt full pott på de tre spilte kampene til nå og totalt står Molde med 13 poeng og ligger på 2. plass. Ole Gunnar Solskjær har ingen betydningsfulle fravær.

Odd tok sesongens andre seier da Sarpsborg 0-8 ble slått 3-1 mandag kveld. Det var uten tvil årsbeste for Odd som avanserte til 10. plass med den seieren og totalt står med sju poeng. Begge bortekampene er dog tapt

(1-2 mot Vålerenga og 0-3 mot Odd). Odd har dermed fortsatt den meget svake bortetrenden fra forrige sesong, der laget kun vant to bortekamper (2-4-9). Jone Samuelsen er fortsatte ute med skade, ellers kan Dag-Eilev Fagermo mønstre et skadefritt lag.

9-3-1 på de tretten siste tilsvarende i Molde og selv om 1,57 på hjemmeseier ikke er veldig spenstig odds, spiller vi Molde søndag.

Åsane - Florø H 1,70 (spillestopp kl 17.55)

Bortesvake Åsane har fått sju baklengs i hatten på sine to første bortekamper og røket hvv 0-3 mot Strømmen og sist søndag 0-4 mot Viking. Som vanlig er det også bedre takter fra Mons Ivar Mjeldes lag hjemme på Myrdal, der det har blitt fire poeng på de to spilte til nå. Tapte kun tre hjemmekamper forrige sesong (5-7-3).

Skaderammede Florø innledet sesongen med et overraskende om ikke fortjent poeng borte mot Mjøndalen (1-1). Tok så en viktig 1-0 seier hjemme mot Kongsvinger i den andre serierunden. Men har måttet tåle fire baklengsmål i de to siste seriekampene. Først 0-4 borte mot Aalesund og sist søndag meget skuffende 1-4 hjemme mot Notodden.

Åsane er normalt meget solide hjemme, de vant tilsvarende kamp med 1-0 forrige sesong og et skaderammet Florø skal få det tøft. Hjemmeseier spilles til 1,70 i odds i kombinasjon med seier til Molde. Totalodds på denne favorittdobbelen 2,67.