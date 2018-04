Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 1: Molde slår tilbake

Oddsdobbel 2: Alle gode ting er tre for Godset

Oddssingel: Arsenal har gitt opp Premier League

Tippetips: Brann får det ikke lett i Sarpsborg

V4/V5 Bro Park: Herlig årsdebut på Bro i dag

Søndagens langoddsprogram er naturligvis spekket med norsk fotball fra både Eliteserien og OBOS-ligaen. Men det rikelig med internasjonal fotball og i Premier League skal det spilles to kamper. I tillegg er det en rekke kamper fra både Serie A og La Liga, det er Bundesliga, dansk superliga og det er Allsvenskan.

Molde - Lillestrøm H 1,65 (spillestopp kl 17.55)

Etter en strålende start med tre strake seire, landet Molde med et brak i toppkampen borte mot Rosenborg sist søndag og endte opp med å tape 0-4. Beholdt uansett serieledelsen i Eliteserien og har sterke 7-1 i målforskjell på sine to spilte hjemmekamper og hadde sterke 9-2-4 på hjemmebane forrige sesong. Ole Gunnar Solskjær har ingen skader eller karantene å forholde seg til.

Årets Bilflax er her. I spillboksen under kan du prøve lykken:

Lillestrøm tok en fortjent 1-0 seier hjemme mot et skuffende svakt Start-lag på Åråsen mandag kveld. Hjemmesterke Lillestrøm har dermed tatt to poeng på sine to første hjemmekamper, men sliter som vanlig på bortebane og begge bortekampene hittil er tapt. Marius Amundsen er usikker, ellers har ikke Arne Erlandsen noen problemer med sitt lag.

3-1-0 på de fire siste tilsvarende i Molde. 1,65 på hjemmeseier er mer enn godt nok til å anbefale spill.

Notodden - Nest Sotra H 1,92 (spillestopp kl 17.55)

Nyopprykkede Notodden (som tok seg til OBOS etter å ha slått ut Fredrikstad i playoff), kom tilbake til 1-1 i åpningskampen hjemme mot Levanger. Var ikke levnet de store sjansene borte mot HamKam forrige søndag, men reiste fra Hedmarken med tre poeng og overbevisende 3-1 seier. Solide 11-0-2 hjemme på Notodden i fjorårets opprykkssesong.

Nest Sotra var i samme avdeling som Notodden i fjor, men vant avdelingen på bedre målforskjell enn Notodden. Har åpnet med to strake tap og hele seks baklengsmål. 6-5-2 på bortebane i opprykkssesongen.

Notodden vant tilsvarende møte med 2-1 i fjor og spilte garantert på seg selvtillit i kampen mot HamKam forrige søndag. 1,92 er fin hjemmeodds og kombineres med seier til Molde. Totalodds på denne favorittdobbelen 3,17.