Monk må redde Birmingham

Det er et meget omfattende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Det er full pakke med internasjonal fotball og selv om det spilles kvartfinaler i FA-cupen i England, spilles det også kamper i Premier League og tilnærmet full runde i Championship. I tillegg er det kamper fra La Liga, Bundesliga, Serie A og Ligue 1. Her hjemme spilles det to kamper i Eliteserien.

Birmingham - Hull H 2,70 (spillestopp kl 15.55)





Når det gjenstår ni serierunder i Championship, så ligger Birmingham tredje sist og på direkte nedrykk med sine 30 poeng. Det skiller tre poeng opp til Barnsley på sikker plass og seks poeng opp til Bolton og Reading på plassene foran. Sist lørdags 2-3 tap borte mot Cardiff var lagets sjuende strake tap på rad. Nyansatte Garry Monk er hentet inn for å berge klubben, men han har kun ledet laget i de siste kampene. Tredje sist ble det 1-2 tap borte for formsterke Nottingham Forest,mens like formsterke Middlesbrough vant 1-0 i Birmingham for 14 dager siden. 6-2-10 totalt på hjemmebane og Cardiff er blant lagene som er slått. Kaptein David Davis kan være tilbake etter en måneds skadefravær i ettermiddag. Monk mangler kun langtidsskadde Isaac Vassell og Jonathan Grounds.

Med tre seire på de fem siste seriekampene, har Hull tatt viktige poeng for å berge plassen. Står nå med 39 poeng og har altså ni poeng ned til Birmingham under streken. Det er dog verd å merke seg at fire av de fem siste kampene er spilt hjemme. Borte har Hull ikke skremt så mange denne sesongen, og lagets 3-0 seier borte mot Ipswich sist lørdag, var kun sesongens tredje borteseier (3-5-10). Manager Nigel Adkins har ingen nye skader eller karantener i sitt lag.

Birmingham må begynne å vinne fotballkamper igjen for å unngå nedrykk.Magefølelsen sier at trenden kan snu i dag og 2,70 på hjemmeseier testes.