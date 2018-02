Mourinho får smake egen medisin

Søndagens langoddsmeny er av det lekre slaget. Allerede klokken syv er det duket for OLs avsluttende øvelse sett med norsk interesse, når langrennsdamene skal gå sin tremil. Så baller det på seg med herlig fotball resten av dagen, i England er det ligacupfinale mellom Manchester City og Arsenal samt toppkampen Manchester United - Chelsea i ligaen. Dette krydres med deilige oppgjør fra resten av Europa.



Manchester United - Chelsea, U 3,20.

Denne kommer til å bli jevn. Begge lag er innenfor topp fire, men Chelsea står i fare for å bli forbigått av Tottenham om de ikke vinner i aften. Vertene har to tap på de siste tre ligakamper, men har hentet seg bra inn og sist helg vant de i FA Cupen over Huddersfield, før de i midtuken tok med seg et godkjente 0-0-resultat fra Sevilla i Champions League.

10-2-1 er knallsterke hjemmetall for hjemmelaget denne sesongen og Old Trafford er igjen som et fort å regne.

Ander Herrera fikk en smell i midtuken og mister de kommende ukene. Ellers er Eric Bailly aktuell for sin første start siden november, mens Fellaini, Zlatan, Blind, Rojo og Jones alle er ute.

Også en kyniker

Chelsea klarte bare 1-1 hjemme mot Barcelona i tirsdagens Champions League, isolert sett et godt resultat og en glimrende prestasjon, men neppe nok til å kunne avansere videre. For et par uker siden var de i en seriøs bølgedal i ligaen, men en god restitusjonsperiode har gjort at de igjen likner seg selv.

Selv om han ikke har fått like mye oppmerksomhet for det som Mourinho, har Conte også en åpenbart defensiv tilnærming til disse toppkampene på bortebane. Heller ikke han er fremmed for å, om du vil, parkere bussen.

Bortestatistikken 7-3-3 er godkjent, den, og Conte har ingen nye skadeproblemer før dette oppgjøre. Bakayoko, Luiz og Barkley er stadig ute.

Isolert er nok begge lag tålelig fornøyde med uavgjort i denne kampen og det aller viktigste blir å unngå tap. Dette tegner til å bli en tett og jevnspilt kamp, vi finner mest verdi i uavgjortspillet til 3,20 ganger pengene.

