Mourinho lurer alltid Burnley-manageren

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det skal spilles tre kamper i Premier League der både Manchester United, Arsenal og Tottenham skal ut i hver sin bortekamp. I Eliteserien er det seks kamper som skal spilles, med Lillestrøm–Vålerenga som den store kampen. Ellers er det full runde i OBOS-ligaen, det er kamper både i Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Ellers er det kamper i både Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Allsvenskan og den danske superligaen.

Burnley røk ut av Europa League på torsdag, og Sean Dyce og karene hans kan nå konsentrere seg fullt og helt om Premier League.

Europa League-kvaliken må ta skylden for at Burnley har hatt en mager poengfangst så langt i Premier League. De står med kun ett poeng på de tre første kampene.

Burnley har kun vunnet én av de siste 17 Premier League-kampene mot Manchester United. Seieren kom i august 2009. Det begynner å bli en stund siden.

Manchester United har holdt nullen i ni av de siste ti kampene på Turf Moor i alle turneringer, unntaket er 0-1-tapet i 2009.

Denne sesongen har Manchester United kommet skikkelig skjevt ut. De skuffet spillemessig i seriepremieren hjemme mot Leicester, men vant likevel 2–1 og sikret seg tre poeng.

Deretter fulgte en elendig bortekamp mot Brighton, hvor Jose Mourinhos menn tapte fortjent 2–3. Mandag kveld fortsatte elendigheten for United. Etter å ha spilt en god første omgang hjemme mot Tottenham, hvor de ikke klarte å score, klappet de sammen i annen omgang. Tottenham giret opp og vant komfortabelt 3–0 på Old Trafford.

Et ydmykende tap for Manchester United.

Burnley på sin side ligger på nedrykksplass før søndagens match mot gigantene fra Old Trafford. Det er første gang siden 2016 at The Clarets ligger under nedrykksstreken.

Manchester United skal passe seg litt. For Burnley har vunnet tre og spilt uavgjort én av de fire siste Premier League-kampene når de har startet kampen på nedrykksplass.

Men: Sean Dyche har en dårlig statistikk mot José Mourinho. Dyche står uten seier på alle seks Premier League-kampene sine mot portugiseren. Burnley-sjefen har tre tap mot Mourinho, alle på hjemmebane. På bortebane har de øvrige tre kampene endt uavgjort.

Burnley slet mot topp seks-lagene hjemme på Turf Moor sist sesong. Det eneste poenget de tok mot topp seks-lagene på hjemmebane kom i 1-1-kampen mot Manchester City i februar.

Mourinhos stikk

United har ikke tapt tre av de fire første ligakampene siden 1986-1987-sesongen, og jeg tror ikke de gjør denne gangen heller. Men de kan få en tøff kamp mot Burnley.

Mourinhos mannskap har tross alt sluppet inn syv mål på de tre første kampene for første gang på 39 år.

Burnley må gjøre endringer i førsteelleveren i Premier League for første gang denne sesongen siden Jóhann Berg Gudmundsson er ute med en strekkskade.

Tenåringen Dwight McNeil imponerte i torsdagens Europa League-match mot Olympiakos, og han vil antakeligvis få sjansen igjen søndag ettermiddag.

Manchester United mangler Phil Jones som måtte gå av banen mot Tottenham mandag. Marcos Rojo er tilbake i trening, men ennå ikke spilleklar.

Burnley er ute av Europa og de strever i Premier League. Laget trenger desperat en seier nå. Manchester United har fått en svak start på sesongen og manager José Mourinho surmuler. Det kan bli enda en ettermiddag med intens neglebiting for United-fansen i dag.

Det har stått uavgjort til pause i to av de tre første kampene til Burnley. I tillegg sto det uavgjort etter de første 45 minuttene i ni av 19 hjemmekamper sist sesong, inkludert kampen mot Manchester United.

Jeg tror det også i søndagens kamp blir tett og jevnt i første omgang, og at lagene går i garderoben med et uavgjortresultat, men at Manchester United avgjør kampen i annen omgang. Oddsen for det scenarioet er småpene 4,00. Det er spillbart, slik jeg ser det. Spillestopp er klokken 1655.

