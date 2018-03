Mourinho parkerer bussen igjen

Vi er på vei inn i den virkelige høysesongen i fotball-Europa, med avslutning i de forskjellige ligaene på kontinentet og også Eliteserien her hjemme. Ranheim - Brann åpner årets Eliteserie klokken 18. Fra England får vi godbiten Manchester United - Liverpool, det er krydder fra resten av Europa og også Kollen-helgen er på menyen denne fantastiske lørdagen.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 13.25.

Under 2,5 mål i Manchester United - Liverpool og Ranheim - Brann, samlet odds 3,00.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Under 2,5 mål i Manchester United - Liverpool, 1,82

Dette er det fjerde møtet mellom lagene under ledelse av henholdsvis Klopp og Mourinho. Alle tre har endt uavgjort, to av dem 0-0 og én 1-1. Det er lett å si at det i hovedsak skyldes Mourinho, han har ingen skrupler mot å legge seg uhyre lavt mot såpass hurtige angrepsspillere som Liverpool jo har.

Liverpool fikk en grei match mot Porto i midtuken og stiller uthvilte her. Men vi vet at de sliter mot lavtliggende motstand, som de møter i dag, og de er nok isolert sett fornøyde med å få med seg ett poeng fra Old Trafford.

Det er trist å si det, men vi forventer enda en tett og temposvak kamp mellom disse to klubbene. Under 2,5 mål spilles til flotte 1,82 ganger pengene.

PS! Et uavgjortspill til 3,20 ganger pengene er nok heller ikke så dumt.

Under 2,5 mål i Ranheim - Brann, 1,65

Første Eliteserie-runde og det er nok høye skuldre hos begge lag, spesielt hos hjemmelaget, som ikke har spilt på dette nivået på lenge, ja, storhetstiden deres var på 40- og 50-tallet. Uansett, hjemmelagets styrke ligger i det defensive og de slet mye foran mål selv i opprykkssesongen. Angrepet ser veldig tynt ut, men bakover på banen har de langt mer kvalitet.

Brann har også sin styrke i det defensive og spesielt på bortebane er det sikkerhet først hos Lars Arne Nilsen. De kommer nok til å spille mer offensivt enn i fjor, men det er mest på hjemmebane.

I en nervepirrende seriepremiere ser vi for oss to lag som ikke tar mange sjanser og tenker sikkerhet først. Under 2,5 mål virker sannsynlig og blir vårt spill til 1,65. Totaloddsen på denne dobbelen blir tre blank.

