Møter trolig verdensmester i generalprøven

Chelsea kunne ikke hamle opp med Manchester City i Community Shield på søndag. Sergio Aguero sendte de lyseblå i ledelsen etter tretten minutter, og da like mange minutter var spilt av andre omgang, var samme mann på farten igjen.

Agueros to mål ble kampens eneste scoringer. Dermed gikk Maurizio Sarri glipp av sin første mulighet til å vinne et trofé som Chelsea-manager. Mest skuffende var imidlertid London-lagets prestasjoner.

Tre skudd i løpet av nitti minutter, hvor ingen var på mål, er neppe Sarri særlig fornøyd med. Uansett hvor lite betydning man tillegger Community Shield.

Med fem dager til 59-åringens Premier League-debuten, har derfor den tidligere Napoli-treneren litt av hvert å ta tak i.

Treningskampen mot Olympique Lyon på Stamford Bridge tirsdag kveld er Sarris siste mulighet til å utforske før sesongen for alvor sparkes i gang.

Møter kanskje Liverpool-linket verdensmester

Lyon-kapteinen Nabil Fekir har vært ryktet til Liverpool hele sommeren. I forkant av VM skal de to klubbene ha vært svært nære å komme til enighet, men forhandlingene ble brutt på oppløpet.





Signeringen av Xherdan Shaqiri 13. juli la en demper på ryktestormen. Man regnet med at Shaqiri tilfredsstilte Klopps behov for en anvendelig angrepsspiller.





Det franske sportsavisen L'Equipe melder at overgangsagaen kanskje ikke er over likevel. Lyon skal være forberedt på å gi slipp på 25 år gamle Fekir om et bud på 60 millioner euro kommer på bordet.







Det er usikkert om den offensive midtbanespilleren, som også kan spille spiss og høyreving, blir å se på banen i tirsdagens oppgjør. Franskmannen returnerte fra ferie mandag morgen, så det er usikkert hvilken form han er i.





Fekir fikk en forlenget ferie etter å ha vært en del av den franske landslagstroppen som vant VM.





I denne vidoesnutten kan du se 25-åringen slutte seg til resten av Lyon-troppen på klubbens treningssenter i Øst-Frankrike.













Der møtte han blant annet den tidligere Manchester United-spilleren Memphis Depay, Mariano Diaz, som har fortid i Real Madrid, og Houssem Aouar. Sistnevnte er nok ukjent for de fleste, men Aouar omtales av enkelte som Frankrikes største midtbanetalent.





På tross av en alder på bare 20 år, står han allerede med 35 Ligue 1-kamper i den hvite Lyon-drakten. Ikke bli overrasket om en god Aouar-prestasjon mot Chelsea gjør midtbanespilleren til et het overgangsobjekt.





Kampen mellom Chelsea og Olympique Lyon begynner klokken ni. Du kan spille på kampen her.