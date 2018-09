Murray elsker å plage Southampton

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddstips Eliteserien: Molde ryker ikke i år

Oddstips La Liga: Celta Vigo-suksessen fortsetter i kveld

V65 Leangen: To bankere i herlig V65-omgang

V64 Eskilstuna: Frekk banker fikser opptur

V4 Gävle: Ukestart med lunsjgodbiter

Det ble fantastisk bra uttelling på Sportspills oddstips søndag. Vi lanserte pause/fulltid dobbelen U/H på kampen mellom Wolverhampton og Burnley og denne satt til 4,15 i odds. I tillegg lanserte pause/fulltid dobbelen U/B på Eliteseriekampen mellom Vålerenga og Rosenborg og Issam Jebalis seiersmål for RBK fem minutter på overtid, sørget også for full klaff på denne. Dessuten lanserte vi en helfrekk U på kampen mellom Fredrikstad og Fram Larvik i 2. divisjon avdeling 1 til praktfulle 5,75 i odds.

Vi har en herlig fotballuke foran oss med oppstart av Champions League tirsdag og onsdag, mens Rosenborg og Sarpsborg 08 innleder sine gruppespill i Europa League torsdag kveld. Før dette skal vi gjennom en innholdsrik mandag som byr på Molde – Kristiansund i Eliteserien og Southampton – Burnley i Premier League som de to største godbitene. Men det er også La Liga, Serie A, Allsvenskan, dansk Superliga og Superettan på menyen og et veldig spennende langoddsprogram.

Southampton – Brighton B 3,55 (spillestopp kl 20.55)



Derby på den engelske sørkysten. Southampton har fått en svak start på sesongen. De står med 1-1-2 etter de fire første serierundene, men det er tegn til bedring for Mark Hughes sine menn. De slo Crystal Palace 2–0 før landslagspausen, men det var på bortebane.

Hjemme på St Mary's har The Saints kun vunnet én av de siste 13 kampene. Seieren kom tilbake i april, da de slo Bournemouth 2–1. De øvrige tolv kampene har endt med seks tap og seks uavgjorte.

Se alle sesongens nye Southampton-drakter her!

Mark Hughes håper å ta to seire på rad i Premier League for første gang siden januar 2017, den gangen var han Stoke-manager. Problemet er bare at kampen spilles på en mandag.

Saints liker ikke å spille mandagskamper. De er nemlig uten seier i de ti siste mandagskampene i Premier League. Fasiten viser syv tap og tre uavgjorte.

Sammendrag Brighton – Fulham

Brighton viser ikke akkurat fryktinngytende form. De har tapt fire av de seks siste kampene, og de har kun vunnet én.

Etter at West Ham slo Everton på Goodison Park på søndag, er The Seagulls det eneste laget som ikke har tatt poeng på bortebane denne sesongen i Premier League.

NB! Ca 142 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

De er også det eneste laget i Premier League som ikke har scoret på bortebane denne sesongen etter Cardiff scoret på Stamford Bridge lørdag. Brighton har faktisk ikke scoret et bortemål i lihgaen på fem timer og 20 minutter med Premier League-fotball. Det forrige målet kom på Etihad mot Manchester City. Den kampen endte med 1-3-tap.

Siden opprykket til Premier League har Brighton bare tatt elleve av 63 mulige bortepoeng (3-5-14).

Til tross for den dystre statistikken, har jeg troen på Brighton i mandagens kamp. Den innsatsen de viste mot Fulham imponerte meg, og jeg mener de har spillere som kan straffe Southampton.

Glenn Murray har scoret fire mål på fem kamper mot Southampton, og jeg tror han kan komme til å skape problemer for vertene i mandagens match.

Southampton spissduo Shane Long og Charlie Austin er begge usikre før hjemmekampen mot Brighton. De sliter med henholdsvis en vond tå og en strekkskade. Danny Ings derimot ser ut til å være kvitt problemene han slet med før landslagspausen.

Brightons playmaker Pascal Groß vil testes i løpet av ettermiddagen for å se om han ankelen hans holder. José Izquierdo og sommersigneringen Florin Andone er begge i trening etter skader, og de kan få sjansen i denne kampen, men neppe fra start.

Southampton slo Brighton 1–0 i ligacupen i slutten av august, men i den kampen stilte ingen av lagene med sitt beste mannskap. Jeg tror denne matchen blir annerledes.

Se alle årets Premier League-drakter her!

Jeg tror det blir en jevnspilt kamp på St Mary's mandag kveld. The Seagulls viste at det bor en enorm moral i laget da de klarte 2–2 sist mot Fulham etter å ha lagt under 0–2. Med Danny Ings på topp er Southampton-angrepet mer potent enn de var sist sesong.

Begge kampene mellom disse lagene sist sesong endte 1-1, og det er slett ikke usannsynlig at det blir utfallet også denne gangen, men jeg velger å stole på magefølelsen her. Den sier borteseier.

Brighton har tapt borte mot overraskelseslaget Watford (0–2) og Liverpool (0-1). Southampton har kun tatt ett poeng på hjemmebane mot Burnley (0–0) og Leicester (1-2). Brighton har møtt betydelig bedre motstand enn Southampton så langt denne sesongen. Jeg tror de kan overraske på St Mary's. 3,55 i odds på borteseier er iallfall verdt å prøve slik jeg ser det.

Her kan du levere spillet