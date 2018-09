Nå har det løsnet for Start

Onsdagens langoddsprogram byr på to kvartfinaler i cupen her hjemme, fire kamper fra midtukerunden i Bundesliga, fire kamper fra midtukerunden i La Liga, sju kamper fra midtukerunden i Serie A, sju kamper fra midtukerunden i Ligue 1 i Frankrike og fem kamper fra midtukerunden i Allsvenskan. Og den byr på fem kamper fra tredje runde i den engelske ligacupen. I tillegg spilles det også seriefotball i Sveits og tysk 2. bundesliga. Det er med andre ord et meget omfattende langoddsprogram og husk at det også er midtukekupong på tippingen.

Start – Bodø/Glimt H 2,25 (spillestopp kl 17.55)





NM, kvartfinale. Disse to lagene spiller mot hverandre for andre gang på fire dager.

Start var i ferd med å rote det til for seg selv da Bodø/Glimt tok ledelsen etter 70 minutter på Aspmyra. Det var mange som så for seg en ny bortenedtur for Start, men en sterk snuoperasjon sørget for to mål på ti minutter og tre viktige poeng til Kristiansand-laget.

NB! Ca 160 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Sørlendingene kvittet seg endelig med bortespøkelset på søndag. 2–1-seieren på Aspmyra var Starts første borteseier i Eliteserien siden mai 2015.

Seieren var helt fortjent ut fra spill og sjanser. Glimt var det førende laget før pause, mens Start skapte klart mest etter pause.

Kjetil Rekdal har fått skikk på den defensive strukturen i Kristiansand-laget, og det gitt resultater. Start har nå kun ett tap på de seks siste kampene.

Jeg antar at de kommer til å stille med et ganske uendret lag i denne kampen. De er tross alt bare to kamper fra en cupfinale, og for et lag som aldri har spilt på Ullevaal i cupfinale-sammenheng er det stort.

Det er flere unge og lovende spillere i Start-stallen. Zinckernagel har hevet seg i høst, og han er en av formspillerne i Eliteserien. Den nye 10-millionersspissen Adeleke Akinyemi er en annen spennende spiller som kan bli viktig i kvartfinalen onsdag.

Kanskje det aller viktigste er at de spiller hjemme på Sparebanken Sør Arena, hvor Start bare har tapt én av seks hjemmekamper med Rekdal som trener.

Også hjemmestatistikken mot Glimt er positiv sett med Start-øyne. Den viser at de kun har tapt én av de siste åtte hjemmekampene mot bodøværingene. Sist lagene møttes i Kristiansand var 21. mai, da vant Start 1–0. Det er slett ikke usannsynlig med en reprise i onsdagens match.

Glimt har riktignok vært inne i en god periode nå, og de har plukket mange poeng de siste ukene. Før tapet mot Start i helgen hadde de faktisk ikke tapt på fem kamper.

På bortebane har de imidlertid ikke imponert. Nordlendingene har kun vunnet én bortekamp siden 16. mai. De slo Tromsø på Alfheim 2–1 i «Slaget om Nord-Norge». Tre av de siste seks bortematchene har endt uavgjort.

Jeg tror dette blir jevnt. Denne kampen kan ende uavgjort etter ordinær spilletid, men jeg tror hjemmebanefordelen blir avgjørende i denne matchen.

Rekdal er en slu taktiker, og jeg tror han legger opp en kampplan som sørger for at de tar seg til semifinalen etter ordinær spilletid. 2,25 i odds på seier til sørlendingene er greit.

Her kan du levere spillet