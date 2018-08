Nå kommer hjemmeseieren for Horsens og Sivert Heltne Nilsen

Det er et usedvanlig spennende langoddsprogram denne fredagen. Høydepunktet for mange anglofile nordmenn er toppkamp i Championship i England mellom Leeds og Middlesbrough. Det er ikke den eneste godbiten. I spansk La Liga spilles det tre kamper denne fredagen, i tillegg er det storkamp i italiensk Serie A hvor Milan tar imot Roma på San Siro. Det er også kamper i Allsvenskan, i dansk Superliga og i 2. Bundesliga. Som vanlig på fredagene er det også fulle serierunder på nest øverste nivå i Frankrike og Nederland.

AC Horsens - Vejle H 2,30 (spillestopp kl 18.55)

Dansk Superliga og et realt lokaloppgjør som spilles for første gang på øverste nivå siden mai 2009.

Ambisiøse AC Horsens hentet overraskende nok for mange Branns midtbaneanker Sivert Heltne Nilsen i overgangsvinduet og Heltne Nilsen debutertet for Horsens hjemme mot Hobro 5. august. En kamp som endte 2-2. AC Horsens står med 2-3-2 på de sju spilte seriekampene denne sesongen og ligger på 8. plass (av totalt 14 lag) med totalt ni poeng. Slo serieleder FC København meget overraskende 2-1 i København i seriepremieren, men tok kun tre poeng (0-3-2) på de fem påfølgende seriekampene. Søndag kom lagets andre seier, Nordsjælland overraskende ble 2-1 på bortebane. Horsens står fortsatt uten hjemmeseier på CASA Horsens Arena, samtlige tre hjemmekamper har endt med poengdeling. Trener Bo Henriksen kan glede seg over et helt skadefritt mannskap.

Nyopprykkede Vejle har ikke vært i Superligaen siden sesongen 2008/09. Tok endelig steget tilbake til det øverste nivået etter å ha vunnet 1. divisjon forrige sesong. Solide 9-6-2 på bortebane da. I likhet med AC Horsens vant også Vejle sin seriepremiere med 3-1 hjemme mot Hobro. Det er den eneste seieren hittil, de seks påfølgende seriekampene har kun gitt tre poeng (0-3-3). Ligger dermed tredje sist med 6 poeng og har 0-1-2 på tre spilte bortekamper. Sean Murray er stadig ute etter sin operasjon for blindtarmsbetennelse, Imed Louati og Tobias Mølgaard mangler også i kveld.

AC Horsens har fortsatt ikke vunnet en seriekamp hjemme, men har vært nære i de tre spilte hittil. Sterk 1-0 seier borte mot FC Norsjælland sist helg og vi har veldig god tro på at Sivert Heltne Nilsens og hans lagkamerater får sin første trepoenger hjemme på CASA Horsens Arena i kveld. 2,30 er flott odds på hjemmeseier og spilles.

