Nå løsner det for Huddersfield

Herlig fredag for Spillsenteret. Vi traff på begge tipsene våre. Getafe gjorde jobben hjemme mot Eibar til 2,00 i odds, og Middlesbrough vant hjemme mot West Brom med en scoring helt på tampen. Oddsen på hjemmeseier var småpene 2,25 i odds.

Helgens langoddsprogram er spekket med høydepunkter og denne helgen er det også oppstart i Bundesliga og dermed er alle de store ligaene i gang. Det er full pakke med Premier League, eliteserie, Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1, og her hjemme er det fulle runder i både OBOS-ligaen, PostNord-ligaen, Norsk Tipping-ligaen og Toppserien.

Huddersfield Town – Cardiff City 2,15 – 3,00 – 3,15 (Spillestopp kl. 1555)

Huddersfield var spådd å rykke rett ned til Championship forrige sesong, men David Wagners menn overlevde mot alle odds.

De endte riktignok kun fire poeng over nedrykksstreken, men det holdt til en ny sesong i Premier League. Det var antakeligvis den fantastiske starten på sesongen som reddet dem. Huddersfield tape nemlig kun én av de seks første kampene.

De har ikke fått en like god start denne sesongen.

Kanskje ikke så rart siden de har møtt Chelsea og Manchester City i de to første kampene. Huddersfield har ikke overraskende tapt begge kampene.

Målene har rent inn hos dem. De tapte 0–3 mot Chelsea hjemme og sist helg tapte de 1–6 mot City.

The Terriers trenger virkelig en seier for å gi laget et løft, og de har gode muligheter til å skaffe seg tre poeng hjemme mot nyopprykkede Cardiff.

Sammendrag Huddersfield

Forrige sesong hadde Huddersfield en brukbar statistikk mot lagene på nedre halvdel av tabellen. De tapte kun tre av ni hjemmekamper mot dem, og vant fire ganger.

Problemet er at de scorer for lite mål. De scoret kun 16 mål på sine 19 hjemmekamper, og de gikk målløse av banen hele ni ganger. Samtidig holdt de nullen i syv av kampene, noe som er veldig bra.

På John Smith’s Stadium har de bare scoret en gang på de siste syv kampene uansett turnering, selv om de har 98 skuddforsøk i denne perioden.

Cardiff er i samme situasjon som Huddersfield var i sist sesong. De er den heteste kandidatene til å rykke ned til Championship.

I motsetning til vertene, har ikke Cardiff fått den samme oppturen etter opprykket. Waliserne har spilt 180 Premier League-minutter uten å score.

0-2-tapet mot Bournemouth viste at Cardiff mangler offensiv slagkraft. De klarte nesten ikke å true the Cherries-målet i kampen. Det var mange som trodde de skulle klinke til når de kom på hjemmebane, men det skjedde ikke. De spilte 0–0 mot Newcastle, men de var svært nær ved å tape kampen, selv om Newcastle kun spilte med ti mann de siste 25 minuttene. The Magpies brente også et straffe på overtid.

Så langt har Cardiff på 180 minutter med Premier League-fotball bare klart å få to skudd på mål. De har ikke scoret og sluppet inn to. Nå møter de et Huddersfield-lag som scoret færrest mål i Premier League sist sesong. Det luker ikke akkurat målfest av denne matchen.

Jonas Lossl kan få sjansen i Huddersfield-målet på bekostning av Ben Hammer. Juninho Bacuna og Erik Durm er ute også denne lørdagen. Zanka og Jonathan Hogg er begge usikre, men Aaron Mooy håper å være tilbake. Han er viktig.

Kenneth Zohore var tilbake fra skade sist helg, og han er ventet å få sjansen igjen. Aron Gunnarsson er fortsatt på skadelisten, mens David Junior Hoilett er tvilsom etter å ha fått en smell i kampen mot Newcastle.

Cardiff har en sterk statistikk mot Huddersfield. De har fem seire på de seks siste kampene, men alle kampene er spilt i Championship. Det burde iallfall gi håp om poeng.

Huddersfield har kun vunnet én av de siste tolv kampene i Premier League, og de har bare scoret fire mål på disse kampene.

Ja, de har etter opprykket i 2017 gått målløse av banen i 22 av 40 Premier League-kamper. Det er mer enn noe annet lag i denne perioden.

Samtidig har Cardiff ikke klart å score i tolv av de siste 20 bortekampene på øverste nivå. Faktisk har elleve av de siste 13 bortekampene til Cardiff i Premier League endt med tap.

Huddersfield har iallfall fått ballen i mål denne sesongen, og jeg tror de kan klare det igjen på hjemmebane lørdag. Dersom de skal ha håp om å overleve i Premier League denne sesongen, så må de vinne kamper som denne. Jeg vippet mellom U og H i denne matchen, men lander på hjemmeseier. 2,15 i odds for Huddersfield-seier er ok.

