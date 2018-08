Nå løsner det offensivt for Liverpool

Det er en nydelig lørdag som venter på oss. Det er syv herlige kamper fra Premier League, i tillegg er det full runde i Championship. I tillegg er det tysk Bundesliga, spansk La Liga og italiensk Serie A på en rikholdig oddsmeny. Ellers er det to interessante kamper fra Eliteserien her hjemme: Strømsgodset tar imot Tromsø på Marienlyst og Stabæk og Sandefjord møtes til bunnoppgjør på Nadderud.

Leicester City – Liverpool (Handikap fulltid 1-0) B 2,10 (spillestopp lørdag kl 13.25)



Leicester har fått en brukbar start på sesongen. De tapte 1–2 mot Manchester United i serieåpningen, men spilte en god kamp og hadde fortjent ett poeng på Old Trafford.

Før hjemmekampen mot Liverpool har de to seire på rad. De slo nyopprykkede Wolverhampton 2–0 på King Power Stadium, og i forrige serierunde tok de en sterk 2-1-seier borte mot Southampton.

Nå skal Leicester måle krefter med et Liverpool-lag som av de fleste ekspertene er spådd å skulle utfordre Manchester City om ligagullet denne sesongen.

Leicester-manager Claude Puel, som fyller 57 år på søndag, har en glimrende statistikk mot laget fra Anfield. Han har kun tapt én av syv kamper mot Liverpool som manager i Lyon, Southampton og Leicester.

Men: Puel må klare seg uten suspenderte Jamie Vardy, og statistikken forteller at hans fravær kan tippe denne kampen i Liverpool sin favør. Vardy har nemlig scoret syv ganger på de fem siste kampene mot laget fra Merseyside. Han har faktisk scoret syv av de siste ni målene The Foxes har scoret mot Liverpool. Det sier litt om hvor plagsom angriperen har vært for rødtrøyene.

Det er ikke bare Liverpool han har ødelagt for. Siden Leicester rykket opp til Premier League i 2014-2015-sesongen har Vardy scoret 43 prosent av målene mot de etablerte topp seks-lagene. Jeg tror han vil bli savnet i lørdagens match.

Liverpool brøt en negativ trend mot Leicester i september i fjor. Etter tre strake bortetap i alle turneringer mot The Foxes, vant Liverpool 3–2 i forrige sesongs kamp på King Power Stadium.

The Reds har nå vunnet åtte av de siste tolv ligakampene mot The Foxes.

Leicester har tapt de siste ti kampene mot lag som ligger på toppen av tabellen. De har scoret kun fire mål i disse kampene, og sluppet inn hele 25!

Jürgen Klopps menn har kun skapt 19 sjanser på de tre første ligakampene. Det er færre enn noe annet lag i Premier League.

Leicester-spissen Jamie Vardy går glipp av kampen mot Liverpool. Han soner den siste kampen av en trekampers suspensjon. Sommersigneringen Caglar Soyuncu er fortsatt ikke restituert etter skade, mens Matty James er ute på grunn av et akillesproblem.

Liverpools forsvarsspiller Dejan Lovren er ennå ikke spilleklar hos Liverpool, mens midtbanespilleren Alex Oxlade-Chamberlain er langtidsskadet.

The Foxes har ikke vunnet de to første hjemmekampene på rad i ligaen på toppnivå siden 1966, og jeg tror ikke de klarer det i år heller.

Liverpool har vunnet de tre første kampene sine uten å slippe inn mål. Jeg synes ikke Liverpool har fått spillet til å flyte på samme måte som sist sesong. Det gjør poengfangsten enda mer imponerende. 2,10 i odds for at Liverpool vinner med to mål eller mer er ok. Denne kan ikke spilles som singel. Dermed bruker jeg den i en dobbel.

Celta Vigo – Atletico Madrid B 1,75 (spillestopp kl 18.25)

Det har ikke vært en helt overbevisende sesongstart av Atlético Madrid i La Liga. Det er egentlig litt overraskende for de spilte en glimrende UEFA Supercup-kamp mot Real Madrid La Liga-starten.

Lørdag reiser de til Galicia for å møte Celta Vigo. Celta har hentet inn en ny trener i løpet av sommeren. Antonio Mohamed er rekruttert fra meksikansk fotball. Han har aldri tidligere trent et lag i Europa, så han var et litt overraskende valg. Argentineren har likevel fått en grei start. Celta står med én seier og en uavgjort på de to første kampene.

De slo Levante 2–1 på bortebane mandag, men Atletico blir en betydelig tøffere motstander – Det blir interessant å se hvordan Mohamed setter opp laget sitt mot et av topplagene i ligaen.

Atlético Madrid har også tatt fire poeng på de to første kampene. De spilte uavgjort borte på Mestalla i åpningskampen. Det var et bra resultat, men de var heldige som vant 1–0 mot Rayo Vallecano sist helg. Antoine Griezmann scoret kampens eneste mål.

Selv defensivt viste Atleti svakhetstegn, og det ligner ikke dem. Diego Simeone kan umulig ha vært fornøyd med det han så i den matchen, og jeg regner med at han har strammet opp laget før lørdagens bortekamp.

Det er mulig en trett spillergruppe er årsaken til de svake prestasjonene. En stor del av spillerstallen til Atletico var nemlig involvert i sluttspillet i VM, og Simeone valgte å bruke alle stjernespillerne sine i UEFA Supercupen og i de to første seriekampene. Nå har de hatt en hel treningsuke, og jeg tror det spanske hovedstadslaget vil være bedre forberedt.

Atletico har et meget sterkt lag på papiret, og jeg tror de vinner lørdagens match.

Celta har beholdt de fleste offensive spillerne sine fra sist sesong. Pione Sisto var knallgod mot Levante på mandag. Det er imidlertid verdt å notere seg at Celta ikke har scoret i de fire siste hjemmekampene mot Atletico, og både forsvaret og midtbanen til Celta er sveket etter at sentrale spillere har forlatt klubben.

Verken Levante eller Espanyol har vært i stand til å utnytte det, men de kan få større problemer med å dekke til svakhetene defensivt når storlaget fra Madrid kommer på besøk. Diego Costa og Antoine Griezmann er begge spillere som kan vinne kamper på egen hånd.

Celta Vigo har ikke tapt på hjemmebane siden nyttår i La Liga, men de overbeviste ikke spillemessig i den første kampen hjemme mot Espanyol. Daniel Wass, Sergi Gómez, Pablo Hernández og Jonny Castro har vært viktige spillere for dem, og de vil bli savnet i en kamp som denne tror jeg.

Atletico har vunnet de fem siste kampene mot Celta, og jeg tror den sjette seier på rad kommer lørdag kveld. Denne brukes i en pen dobbel.

Tipset i denne dobbelen er altså Atletico Madrid + Liverpool med handikap (Liverpool vinner med to mål eller mer). Oddsen er 3,67. Spillestopp er klokken 1325.

