Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Vi stoler ikke på Manchester United

Oddssingel Premier League: Tottenham ser seg ikke tilbake

Oddssingel Premier League: Arsenal-seier til 3,75 i odds

Oddsdobbel 1: Nå ryker Blackburn

Oddsdobbel OBOS-ligaen: Hjemmedobbel til 4,73 i odds

V75 Jägersro: Internasjonal V75 med svensk Travderby

V4/V5 Klampenborg: Gedigne vinnersjanser for Chaves

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det skal spilles tre kamper i Premier League der både Manchester United, Arsenal og Tottenham skal ut i hver sin bortekamp. I Eliteserien er det seks kamper som skal spilles, med Lillestrøm - Vålerenga som den store kampen. Ellers er det full runde i OBOS-ligaen, det er kamper både i Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Ellers er det kamper i både Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Allsvenskan og den danske superligaen.

Bristol City - Blackburn H 2,20 (spillestopp kl 14.25)

Bristol City kommer fra to strake trepoengere på bortebane. 3-0 mot Queens Park Rangers for halvannen uke siden og sist lørdag en knallsterk 1-0 seier mot Swansea. Hjemme på Ashton Gate ble det 1-1 mot gode Nottingham Forest, mens den andre hjemmekampen endte me 0-2 tap mot et meget godt Middlesbrough. Totalt står Bristol City med åtte poeng på sine fem første seriekamper og ligger på 13.plass. Tre poeng i ettermiddag vil sende laget opp på 6. plass. Solide 11-6-6 på hjemmebane forrige sesong. Den senegalesiske spissen Famara Diedhiou er tilgjengelig igjen etter karantene og aktuell for startelleveren. Midtbanespilleren Korey Smith er ute med langtidsskade.

Nyopprykkede Blackburn er fortsatt ubeseiret etter de fem første seriekampene. Innfridde som vårt herlige objekt på Langoddsen hjemme mot Brentford forrige lørdag (2,75 i odds og 1-0-seier). En seier og to poengdelinger er det blitt på tre spilte hjemmekamper, mens laget har spilt 2-2 mot Ipswich og vunnet 1-0 over Hull på de to spilte bortekampene. Blackburn har altså møtt to bunnlag på bortebane. Blackburn-manager Tony Mowbray har ingen nye skader eller karantener i sitt lag.

2,20 på hjemmeseier ser veldig fint ut på denne og vi spiller i kombinasjon med en kamp fra Allsvenskan.

Hammarby - Djurgården H 1,85 (spillestopp kl 14.55)

Allsvenskan og Stockholmsderby på Tele2 Arena. Strålende sesong så langt for Hammarby som ligger på 2.plass med 43 poeng. Opp til serieleder AIK skiller det fem poeng, men Hammarby har dagens kamp tilgode. Sterke 8-0-2 hjemme på Tele2 Arena, tapene har kommet mot AIK og Östersund. Borte står Hammarby uten tap hittil (5-4-0). Mats Solheim (ni kamper fra start) og Sander Svendsen (3 kamper fra start og 11 innhopp) er norske innslag i klubben. Hammarby kan faktisk stille helt skade- og karantenefritt til søndagens byderby.

Djurgården var lenge godtgående, men har mistet momentum i det siste. Kun to poeng er tatt på de fire siste seriekampene (0-2-2) og laget sakker akterut i medaljekampen. Står med 8-5-6 totalt og 4-1-4 på bortebane og 29 poeng. Opp til IFK Norrköping på 3. plass skiller det ti poeng (Djurgården med en kamp til gode). Omar Eddahri er eneste fravær for Djurgården.

NB! Over 100 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Tre strake Hammarby-seire i de tre siste tilsvarende og det er uten tvil Hammarby som har mest å spille for. 1,85 er helt kurant hjemmeodds og spilles i kombinasjon med seier til Bristol City. Totalodds på denne dobbelen 4,07.

Her kan du levere spillet