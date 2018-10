Napoli og Liverpool byr opp til fest

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er et fantastisk fint langoddsprogram vi har foran oss. Åtte kamper fra Champions League med godbiter som Napoli - Liverpool og Tottenham - Barcelona som de to største kampene. Midtukerunden i Championship i England inneholder fem kamper denne onsdagen og det spilles full runde i Eliteserien håndball for menn. Natt til torsdag er det klart for sesongåpning i NHL og fire kamper skal spilles.

Napoli - Liverpool over 3,5 mål (spillestopp kl 20.55)

Napoli er allerede i poengnød etter å ha kun klart 0-0 borte mot Røde Stjerne. Med tanke på at både Liverpool og PSG trolig kommer til å sikre seg tre poeng i Beograd, er Napoli to poeng bak skjema allerede. Napoli var også med i gruppespillet i Champions League forrige sesong, men nedprioriterte denne i jakten på seriegull i Italia. Den planen gikk som kjent ikke da Juventus enda en gang ble for sterke. Med 3. plass i gruppespillet i Champions League, ble det sluttspill i Europa League, der laget røk ut allerede i 16-delsfinalen. Carlo Ancelotti er som kjent ny trener for sesongen og han måtte se at et meget velspillende Napoli røk 1-3 borte for Juventus i helgens toppkamp i Serie A. Etter sju serierunder er avstanden opp til Juventus allerede på seks poeng og det ser tøft ut med seriegull også denne sesongen. Napoli har ingen fravær av betydning før onsdagens kamp.

Liverpool måtte tåle sesongens første poengtap i Premier League lørdag, da det ble 1-1 borte mot Chelsea. Har uansett fått en kanonstart på sesongen og tatt seks seire på de sju første seriekampene. Liverpool var som kjent i Champions League-finalen i vår, men måtte der se seg slått av Real Madrid. Innledet gruppespillet med en knallsterke hjemmekamp mot PSG og vant meget fortjent 3-2. Førstkommende søndag venter hjemmekamp mot Manchester City i Premier League og det kan være at Jürgen Klopp har et lite øye på den før onsdagens bortekamp. Bortsett fra Oxlade-Chamberlain som mister det meste av sesongen og Adam Lallana kan Liverpool mønstre sitt beste lag, dersom Klopp velger å stille helt toppet da.

Napoli tapte 2-4 hjemme for Manchester City i gruppespillet forrige sesong, men var allerede på det tidspunktet bakpå i forhold til avansement. Det er mulig å argumentere for både H, U og B i kveldens kamp, men det er også garanti for at det kommer il bli mål og trolig målrikt.

Over 3,5 mål er definitivt ikke usannsynlig. Liverpool spilte blant 3-3 borte mot Sevilla, de slo Porto 5-0 borte og de tapte 2-4 for Roma i returkampen i semifinalen i fjorårets Champions League. 2,37 i odds på at det blir over 3,5 mål i kveld er fin odds og spilles. Dessverre er ikke dette objekter mulig å singelspille, så vi må kombinere.

Borussia Dortmund - Monaco over 2,5 mål - 1,50 (spillestopp kl 20.55)

Ettersom Bayern München kun tok ett poeng på sine to siste seriekamper i Bundesliga, overtok Borussia Dortmund ledelsen i Bundesliga etter sin sterke 4-2 seier borte mot Bayer Leverkusen lørdag. 4-2-0 på de seks første seriekampene og innledet gruppespillet med 1-0 seier borte mot Club Brügge. Skuffet stort i gruppespillet forrige sesong og tok kun to poeng på de seks kampene da. I motsetning til tidligere sesonger er det få betydningsfulle spillere på skadelisten for Dortmund for tiden.

Monaco er ikke i nærheten av gammel standard, etter å ha solgt nøkkelspillere foran sesongen. Fredagens bortetap mot St. Etienne var lagets fjerde tap på de åtte første seriekampene og kun en kamp er vunnet. Monaco ligger faktisk tredje sist i øyeblikket. Endte også sist i sin gruppe i gruppespillet i Champions League forrige sesong. Førstekeeper Subasic, Stevan Jovetic, Rony Lopez og Willem Geubbels er alle usikre for bortelaget.

I valget mellom hjemmeseier til 1,35 og over 2,5 mål til 1,50, var det ikke vanskelig. Borussia Dortmund har et snitt på over 5 mål på sine tre hjemmekamper i Bundesliga. Over 2,5 mål i denne kampen, kombineres med over 3,5 mål i kampen mellom Napoli og Liverpool og gir oss en totalodds på 3,56.

