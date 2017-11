Nervepirrende drama for Åge Hareide

Tirsdagens langoddsprogram er rikholdig, men det er langt mellom høydepunktene. Vi kan trekke frem full runde i GET-ligaen, Norges kamp mot Slovakia i Bratislava, U21-herrenes kamp mot Irland og Danmarks VM-playoff mot irrenes seniorlandslag.

Mandag ble også en nedtur, med bom på det eneste tipset.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Irland - Danmark, U 2,80.

Første kamp endte 0-0 og det er duket for et virkelig nervepirrende drama i denne returkampen. For hvem vil egentlig tørre å ta risiko? Irland vet at hvis de slipper inn mål må de selv score to, danskene har faktisk størst grunnlag for å våge noe offensivt.

Vertene spilte som ventet en svært defensiv kamp i Parken og begrenset danskenes målsjanser til et absolutt minimum. De fikk betalt med 0-0 og er normalt hjemmesterke, i kvalifiseringen klokket de inn på middelmådige 2-2-1, dog, med utrolige 4-2 i målforskjell.

David Meyler returnerer til laget, ellers ingen endringer hos hjemmelaget.

Skuffet

Danskene er nok ikke spesielt imponerte over egen innsats lørdag, selv om Hareide før kampen meldte at han ville akseptere et 0-0-resultat. Nå vil de få muligheten til å ligge bakpå og utnytte kontringsmulighetene sine, vel vitende om at ett bortemål trolig er nok til å sende dem til VM.

Bortelaget har spilt et par svært bra kamper på reisefot etter sommeren og slått både Montenegro og Armenia med solid stil.

0-0 i første kamp inviterer ikke akkurat til sjansefest i dette oppgjøret. Vi spiller U til 2,80 og håper for Hareides del at det blir 1-1.

