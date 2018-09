New York City er uslåelige på hjemmebane

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V4/ V5 galopp: Herlig galopplunsj på Jägersro

V76 Bjerke: Nydelig jackpotomgang på Bjerke

Vikinglotto: Førstepremiepotten har bikket 100 millioner

Spill Vikinglotto her

Onsdagens langoddsprogram byr blant annet på første serierunden i Eliteserien i håndball for kvinner og menn, i tillegg er det tyske, danske og svenske kamper i eliteserien. Natt til torsdag spilles det flere kamper i brasiliansk Serie A og én kamp i den amerikanske proffligaen, MLS.

Trav: Nydelig jackpotomgang på Bjerke

Ceará – Corinthians 2,40 – 3,00 – 2,40 B (spillestopp kl. 0055)

Ceará tok en overraskende 1-0-seier på Maracanã mot Flamengo i helgen. De ligger likevel under nedrykksstreken.

Ceará rykket litt uventet opp fra Serie B forrige sesong, og det var ventet at de ville streve på øverste nivå og det har de gjort. Laget har kun 20 poeng på 22 kamper, og er fire poeng bak Vasco da Gama som ligger på plassen over nedrykksstreken.

Vozão virket håpløst fortapt i starten av sesongen, men nå viser de endelig litt fightervilje. Nå har de en glimrende mulighet til å overleve i divisjonen. Laget kjempet til seg tre viktige poeng i søndagens kamp på mektige Maracanã i Rio de Janeiro. Leandro Carvalho scoret vinnermålet ett minutt på overtid.

Det er ventet masse tilskuere på tribunene når Ceara tar imot Corinthians hjemme natt til torsdag. Ceara-spillerne fikk antakeligvis en vitamininnsprøytning på søndag, og de vil gunne på for å ta tre nye poeng.

NB! 105 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Lever direkte her!

Ceara møter Corinthians på et perfekt tidspunkt. Corinthians startet sesongen med håp om forsvare tittelen fra sist sesong, men det har gått skeis etter at Fabio Carille forlot klubben til fordel for en godt betalt trenerjobb i Midtøsten, og ble erstattet av Osmar Loss. Sistnevntes jobb henger antakeligvis i en svært tynn tråd allerede, og kan ryke om ikke Corinthians vinner kampen natt til torsdag.

Corinthians røk ut av Copa Libertadores i forrige uke etter en svak kamp mot chilenske Colo Colo, og de er hele 16 poeng bak serleder Sao Paolo før torsdagens match. Det virker som Loss satser alt på Copa do Brasil nå, og at ligaen ikke har første prioritet. Det viser også poengfangsten. De har bare tatt fire poeng på de fem siste kampene i Serie A.

Ikke bare sliter Corinthians i ligaen, men bortestatistikken deres har vært elendig i flere måneder. De har tapt syv av de siste ni bortekampene.

Gjestene mangler høyrebacken Fagner. I tillegg er også Rene Junior og Sergio Diaz ute med skader. Også keeper Cassio og forsvarsspillerne Henrique og Pedro Henrique er usikre, samt at Clayson er suspendert.

Disse to lagene spilte 1–1 tidligere denne sesongen, men på hjemmebane har Ceara vært bedre. De har kun tapt én av de siste fem hjemmekampene. Jeg innser at det er mange ting som taler for hjemmeseier i denne matchen, men husk at Corinthians nå er ute av Copa Libertadores. Da kan de konsentrere seg om seieren igjen, og jeg tror de får en opptur nå. 2,40 for borteseier er ikke all verden, men det funker i en dobbel.



New York City FC – New England Revolution 1,53 – 3,50 – 4,50 H (spillestopp kl. 0055)

Et tap i kampen natt til torsdag vil bety at New York City ligger syv poeng bak byrivalene New York Red Bulls som topper Eastern Conference. Samtidig har de en mulighet til å tette gapet til NY Red Bulls når de møter New England i en henge kamp natt til torsdag.

New England Revolution er i elendig form. De har nå spilt ni kampoer på rad uten seier i MLS, og laget ligger nå seks poeng bak Montreal som innehar den siste sluttspillplassen i lEastern Conference.

Boston-klubben har kun vunnet én av fem bortekamper mot NY City, så statistikken taler iallfall i hjemmelagets favør.

New York City er heller ikke i sin beste form. Bortetapet mot Columbus Crew søndag var newyorkernes tredje MLS-kamp på rad uten seier. De tapte 1-2, men tapet kunne vært betydelig større. Hjemmelaget brente nemlig flere feite sjanser i første omgang, og de førte også kampen i starten av annen omgang.

New York City er ikke i sin beste form, men de har vært meget sterke på hjemmebane denne sesongen. De er det eneste laget i MLS som ennå ikke har tapt foran egne fans denne sesongen. Hjemme på Yankee Stadium har de 10-3-0 og hele 30–7 i målforskjell. Det burde skremme vettet av et hvilket som helst gjestende lag.

Yangel Herrera, Cedric Hountondji, Jesus Medina og Jo Inge Berget er antakeligvis fortsatt ute, i tillegg er Alex Callens ny på skadelisten. Amagat og Ofori er begge suspendert.

Chris Tierney, som er ute resten av sesongen, er den eneste skadde spilleren hos gjestene.

Jeg føler meg siker på at NY City beholder alle tre poengene i kampen natt til torsdag. De har scoret i alle hjemmekampene sine hittil denne sesongen, og de har vært solide bakover. New England har ikke klart å score i tre av de fire siste bortekampene, så det ligger an til en grei hjemmeseier her.

Onsdagens dobbelttips er Corinthians + NY City. Denne dobbelen gir flotte 3,67 i odds.