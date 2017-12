Newcastle gir seg ikke uten kamp

Det er lite å henge fingrene i på 3. juledag, men det er Newcastle - Manchester City, et spennende derbyoppgjør i italiensk cup og full runde i Skottland, blant annet. Ellers er det tippekupong med denne beholdningen.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips 2: Milan har havarert totalt

Tippekupongen: Ingen kan stoppe Manchester City

Den fine julen vår fikk en bråstopp på 2. juledag, der tre av tre tips gikk ut.



Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Begge lag scorer i Newcastle - Manchester City + Rangers, samlet odds 2,36.

Begge lag scorer i Newcastle - Manchester City, ja 1,70

Hjemmelaget scoret tre mål og fikk en voldsom opptur med 3-2-seieren sin over West Ham på lørdag. Dermed fikk de en liten luke til den røde streken og kan senke skuldrene noe inn mot romjulen.

I møte med den suverene serielederen vil de nok føle at de har intet å tape, og det er grunn til å forventet et offensivt Newcastle-lag. Vi tror de kommer til å tegne seg på scoringslisten her - at City gjør det, virkelig utvilsomt.

Vi spiller begge lag scorer til 1,75, som ikke kan singelspilles, så vi finner en "safe" hjemmeseier.

Rangers - Motherwell, H 1,35

Vertene har mistet litt av kontakten med Aberdeen etter to tap på rappen, mot antatt svakere motstand. De har vært klart best på reisefot så langt og har mer middelmådige 4-2-4 på hjemmebane.

Bruno Alves og Lee Wallace er ventet tilbake fra skade, Ryan Jack returnerer fra suspensjon, men kampen kommer for tidlig for Alnwick, Dorrans, Miller og Rossiter.

Gjestene ligger på nedre halvdel av tabellen og står uten seier på de siste seks, de siste tre bortekampene har alle endt med nederlag. Dette har forverret bortetallene til 3-1-6.

Chris Cadden og Elliot Frear har begge pådratt seg skader den siste uken og må stå over. Fra før er Louis Moult utilgjengelig.

Denne bruker vi til kombinasjonen vår og totaloddsen blir 2,36 på denne favorittdobbelen.

Klikk her for å levere!