Newcastle jakter sesongens første trepoenger

Lørdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på toppkampen Chelsea - Liverpool i Premier League, storkampen Real Madrid - Atletico Madrid i La Liga og byderbyet i Roma mellom Roma og Lazio i Serie A. Totalt skal det spilles åtte kamper i Premier League, det er full runde i Championship og en rekke kamper både i La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. I tillegg er det drøssevis med kamper både i Postord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme og det spilles også Eliteseriefotball mellom Sandefjord og Odd.

Newcastle - Leicester H 2,30 (spillestopp kl 15.55)

Samtlige tre hjemmekamper hittil er tapt for Newcastle, men det er kanskje ikke så rart med tanke på motstanden. Både Tottenham, Chelsea og Arsenal har returnert fra St. James Park med 2-1 seire. I tillegg har Newcastle tapt 1-2 borte for Manchester City. De eneste poengene er kommet i borteoppgjørene mot Cardiff og Crystal Palace som begge endte 0-0. Newcastle leverte 8-4-7 på hjemmebane forrige sesong. Spissen Salomon Rondon er ute etter å ha pådratt seg en skade i forrige helgs kamp mot Crystal Palace, utover ham er det kun Florian Lejeune som er ute med skade.

Leicester har hatt en ålreit sesongstart med tre seire og tre tap. 1-2 tap borte for Manchester United i seriepremieren, ble etterfulgt av to strake trepoengere. 2-0 hjemme mot Wolverhampton og 1-2 borte mot Southampton. Så ble det to strake tap, før laget tok en komfortabel 3-1 seier hjemme mot Huddersfield sist lørdag. Imponerte ikke på bortebane forrige sesong (5-5-9) og har altså tapt to av tre spilte bortekamper denne sesongen. Demarai Gray skader ankelen i midtukens ligacupkamp mot Wolverhampton og kan bli ute i opptil seks uker. Forsvarssjef Wes Morgan vender tilbake etter karantene.

To strake borteseire i de to siste tilsvarende. Men nå er det vel dags for Newcastle. Vi tror det og setter pengene på hjemmeseier til 2,30 i odds. Vi velger å kombinere denne med en godt betalt

hjemmeseier til Championship.

Swansea - Queens Park Rangers H 2,10 (spillestopp kl 15.55)

I likhet med West Bromwich så rykket Swansea ned fra Premier League i vår. Hadde håpet i det lengste og endte tredje sist, og var kun tre poeng fra sikker plass. Har vært kjent som et stødig hjemmelag i Premier League. Har vært involvert i jevne og målfattige oppgjør hittil og står med 3-4-2 og totalt 13 poeng. Det gir en foreløpig 14. plass, men det er altså kun fem poeng opp til serieleder Leeds. Har i tillegg hatt det kanskje tøffeste programmet i seriestarten med tøffe bortekamper mot både Sheffield United, Birmingham, Millwall, Stoke og Middlesbrough. Hjemme i Wales står laget med 1-2-1. Både Leroy Fer og Bersant Celina kan være tilbake for Swansea lørdag etter skadefravær, men spissen Joel Asoro er ute.

Queens Park Rangers innledet sesongen med fire strake tap, men fikk så på plass noen gode låneavtaler som forsterkninger og tok 10 poeng på de fire neste seriekampene. Sist lørdag ble det dog dessverre skuffende 0-1 tap hjemme mot Norwich. Står dermed med ti poeng og 1-1-2 på bortebane. Seieren kom mot Bolton. QPR har ikke utmerket seg som noe stort bortelag de siste sesongene. 6-4-13 sesongen 2016/17 og meget svake 3-6-14 forrige sesong. Midtbanespilleren Jordan Cousins må sone karantene.

Swansea må ha gode vinnersjanser i denne og 2,10 på hjemmeseier er slett ikke verst betalt. Kombinert med seier til Newcastle får vi en dobbel til spreke 4,83 i odds.

