Newcastle må slite for poengene

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Sju Premier League-kamper på lørdagskupongen

Oddsdobbel 1: Wolverhampton lar seg ikke stoppe

Oddsdobbel 2: Helgrønt på Molde

Oddsdobbel 3: Vi tror Fredrikstad sikrer kvalikspill

Oddstips PL: West Ham er lørdagens beste outsiderspill

Oddstips PL: Aguero er et mareritt for Burnley

Målscorerspill Chelsea - United: Hazard viser ellevill form

Oddstips Premier League lørdag: Derfor tror vi på Chelsea-seier

Oddstips PL: Mitrovic senker Cardiff i nedrykksduellen

V75 Momarken: Gulljackpot i herlig millionomgang

V65 Leangen: Deilig jackpotkveld på Leangen

V4/V5 Klampenborg: Galoppfest med Oliver

Lørdag er det endelig klart for Premier League-fotball igjen etter landslagspausen. Det er hele åtte kamper som skal spilles og storkampene er naturligvis Chelsea mot Manchester United. I Championship er det full runde og det er også to kamper i Eliteserien her hjemme lørdag. Det er ellers en rekke spennende kamper i norsk 2 og 3. divisjon både i toppstrid og bunnstrid. I Italia, Spania og Tyskland er det også en rekke spennende kamper og det er er både ishockey og håndball her hjemme.

Newcastle - Brighton U 3,05 (spillestopp kl 15.55)





Det blir nok en kamp for å unngå nedrykk for Newcastle denne sesongen. Kun to poeng er fangsten etter de åtte første seriekampene. Fem av seks tap har vært med ett mål. Ledet 2-0 til pause borte mot Manchester United sist, men endte opp med å tape 2-3. Samtlige hjemmekamper er tapt, tre av dem 1-2 og så endte det 0-2 mot Leicester. Det skal dog tillegges at Newcastle har møtt skarp motstand i starten. Brukbare 8-4-7 på hjemmebane i fjorårssesongen. Rafael Benitez har flere usikre spillere til lørdagens hjemmekamp, deriblant Salomon Rondon og Paul Dummett og Cieran Clark som pådro seg en skade unde trening for Irland.

NB! Husk å spille Lotto. Ca 14 millioner kr i førstepremiepotten lørdag. Lever kupongen her!

Brighton rykket opp fra Championship før fjorårssesongen og klarte seg fint. Var aldri involvert i nedrykksstriden og endte på 15. plass. Men tok kun to seire på bortebane den sesongen (2-5-12). Har innledet med åtte poeng på sine åtte første seriekamper denne sesongen, kun ett av de poengene er tatt på bortebane (0-1-3). Davy Propper skadet ankelen mot West Ham og er ute i flere uker fremover. Pascal Gross kan være tilbake.

Det endte 0-0 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Uavgjort ser ikke mindre sannsynlig ut denne gang. 3,05 er fin odds på poengdeling og spilles.

Klikk her for å levere spillet