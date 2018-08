Newcastle vinner «alltid» mot Cardiff

Det er en herlig lørdag for oss anglofile fotballfans. Det spilles seks kamper i Premier League, i tillegg er det full serierunde i engelsk Championship, League One og League Two. Det er også en rekke kamper fra norsk fotball. Det er blant annet odds på Toppserien og 1. divisjon for kvinner, og det er flere fine objekter fra 2. – og 3. divisjon.

Cardiff City – Newcastle United 2,85 – 2,95 – 2,35 B (spillestopp lørdag kl 13.25)







Cardiff er tilbake i Premier League, og serieåpningen gikk som de fleste forventet da waliserne tapte 0–2 på Vitality Stadium. The Bluebirds viste nesten ikke noe offensivt mot Bournemouth, men det var ingen stor overraskelse. Det er på hjemmebane Cardiff må ta poengene om de skal overleve i Premier League.

Lørdag får de muligheten til å vise resten av Premier League at de kan være en formidabel motstander på Cardiff City Stadium, og i Newcastle har waliserne en overkommelig motstander, iallfall på papiret.

Selv i Championship slet Cardiff med å ta poeng på bortebane. De vant kun 47 prosent av bortekampene sist sesong.

På hjemmebane var det en helt annen historie. De tok 52 poeng på 23 hjemmekamper. Bare Wolves var bedre enn dem foran egne fans. De tok 53 poeng.

I 2018 har Cardiff vunnet åtte av de siste ti kampene hjemme, og de gikk kun målløs av banen på Cardiff City Stadium fem ganger hele forrige sesong.

Det burde gi grunn til bekymring for Rafa Benitez og Newcastle. De har i likhet med Cardiff startet sesongen med et tap. De klarte ikke å slå et slitent Tottenham-lag hjemme på St. James Park.

The Magpies tapte kampen 1-2, men et tap mot Spurs er ikke noe å skjemme seg over. Det er verre hvis de taper mot Cardiff. Borteformen til The Magpies er ikke noe å være stolt over. De vant bare fire av 19 bortekamper i Premier League sist sesong. De spilte fire kamper uavgjort og elleve kamper endte med tap.

Statistikken mot Cardiff gir likevel Newcastle-fansen håp. Cardiff har nemlig ikke vunnet en ligakamp mot Tyneside-laget siden februar 1981.

Newcastle har faktisk vunnet de ti siste ligakampene mot Cardiff. Laget fra Nordøst-England har ikke bedre statistikk mot noe annet lag.

Sist Cardiff vant mot Newcastle var i Second Division i 1981. Det er enda lenger siden de vant på øverste nivå mot The Magpies. Da må man helt tilbake til 1961. Den eneste Bluebirds-seieren mot Newcastle i nyere tid kom i 2014, da de slo Newcastle ut av FA-cupen.

Cardiff-manager Neil Warnock liker heller ikke å spille mot Newcastle. Han har ikke vunnet på de ni siste kampene mot Tyneside-klubben. Sist han vant mot Newcastle var som Sheffield United-manager i 2006.

En annen kuriositet er at Newcastle-boss Rafael Benitez aldri har tapt mot Neil Warnock. De har møttes fem ganger, og Benitez har vunnet fire av dem.

Cardiff City-manager Neil Warnock vil muligens gjøre endringer offensivt til kampen mot Newcastle, etter at laget hans ikke skape en eneste sjanse mot Bournemouth forrige helg. Kenneth Zohore, som scoret ni mål i Championship sist sesong, kan få sjansen fra start.

DeAndre Yedlin er usikker hos Newcastle etter at han pådro seg en kneskade hjemme mot Tottenham. Javier Manquillo vil i så fall erstatte ham.

Selv om Cardiff var sterke på hjemmebane i Championship, så betyr ikke det at den trenden fortsetter i Premier League. Waliserne vant nemlig kun fem hjemmekamper sist de spilte på øverste nivå i England. Nå møter de også et Newcastle-lag som har vært et mareritt for dem i flere år.

Newcastle kan ta sin ellevte ligaseier på rad mot Cardiff lørdag. Rafa Benitez og spillerne trenger en seier, og jeg tror de får den borte mot Cardiff. Oddsen er 2,35 på laget fra Tyneside. Det er ok. Spillestopp er klokken 1325.