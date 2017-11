Nord-Irland kan ta første stikk

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips privatlandskamp: Mer trøbbel for Nederland

Tippetips midtuke: Knalltøff playoff for Sverige

VikingLotto onsdag: Nordmann vant over 38 millioner

V65 Klosterskogen: Formsterk hoppe bankerspilles

V5 Drammen: Magnus har lunsjbankeren

V4 Romme: Kan gå mot store lunsjkroner igjen

V75 Sørlandet: Enorm V75-jackpot med Ferrari i hovedrollen

Torsdagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i de to playoffkampene som skal spilles i dag. I tillegg skal LSK kvinner ut i sin 16-delsfinale i Champions League og har hjemmekamp mot Manchester City. Utover dette er en del NHL-kamper natt til fredag, noen treningskamper i fotball og en del håndball.

Det ble en flott onsdag for Nettavisens oddstips. Dobbelen med seire til Mjällby og Modo satt perfekt til flotte 3,96 i odds og natt til torsdag vant New York Rangers sin hjemmekamp mot Boston Bruins og singelspillet på Zucca og hans lagkamerater gikk dermed også inn til 1,90 i odds.

Nord-Irland - Sveits H 3,10 (spillestopp kl 20.40)





Nord-Irland ble som kjent toer i Norges gruppe og bortsett fra et forventet hjemmetap mot suveren Tyskland, tok Nord-Irland full pott sine øvrige fire hjemmekamper i kvalifiseringen. Manager Michael O'Neill kan glede seg over at han har sine beste menn tilgjengelig og har også inkludert Sunderland-spilleren Paddy McNair til troppen. McNair som var tilbake for to uker siden etter 11 måneders skadefravær. I tillegg er Nottingham Forest-spissen Jamie Ward aktuell igjen etter å ha mistet de fem siste gruppespilkampene.

Sveits hadde alt i egne hender i gruppe B før den avsluttende bortekampen mot Portugal, men tapte denne 0-2 og måtte se at Portugal tok førsteplassen på bedre målforskjell. Vant de fire øvrige bortekampene i kvaliken, men motstanden var ikke den aller beste (Ungarn, Færøyene, Latvia og Andorra). Velkjente Johan Djorou mister kampen, det gjør trolig også Valon Behrami.

Nord-Irland må nok skaffe seg et bra utgangspunkt før returoppgjøret i Sveits og Nord-Irland leverte altså varene i gruppespillet, spesielt på hjemmebane. 3,10 i odds på at Nord-Irland vinner første oppgjør i kveld er bra odds og spilles.