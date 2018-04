Ulrik Yttergård Jenssen (her i aksjon for Tromsø i eliteserien) et fast i startoppstillingen til Nordsjælland. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

Nordsjælland og Ulrik jages av FC København

Det er kamp om 3. plassen i den danske superligaen og hjemmesterke Nordsjælland bør sikre tre poeng i kvelden hjemmekamp mot Aalborg.