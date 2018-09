Norge har gode muligheter mot Nederland

Det er som kjent oppholdt i både Eliteserien og Premier League frem til neste helg, da det er landslagspause. Nyvinningen Nations League har premiere denne uken og Norges herrelandslag skal i sving med første kamp hjemme mot Kypros torsdag. Men denne tirsdagen er det det norske kvinnelandslaget det dreier seg om. De spiller helt avgjørende VM-kvalifiseringskamp hjemme mot Nederland på Intility Arena i Oslo, og denne og en rekke andre VM-kvalifiseringskamper er naturligvis å finne på tirsdagens langoddsprogram. I tillegg til en rekke kamper fra National League i England.

Norge - Nederland H 2,65 (spillestopp kl 16.55)





Kampen sendes direkte på NRK1 og har avspark kl 17.00. Forutsetningene er meget enkle. Norge må slå Nederland for å vinne gruppe og kvalifisere seg direkte, Norge er garantert playoff med uavgjort, mens et eventuelt tap kan gjøre at vi mister playoffmuligheten. Det er totalt sju grupper i den europeiske kvalifiseringen og de fire beste toerne går til playoff.

Norge står med fire strake seire i kvaliken nå etter den overbevisende 4-0 seieren borte mot Slovakia sist fredag. Totalt har vi vunnet seks av de sju VM-kvalifiseringskampene vi har spilt, men tapet kom altså mot nettopp Nederland i bortemøtet 24. oktober i fjor. Da vant Nederland 1-0 etter at Arsenal-spilleren Vivianne Miedema satte inn seiersmålet tre minutter på overtid. 20 980 tilskuere var forøvrig tilstede på den kampen i Groningen og det forteller litt om hvor populære de nederlandske jentene er i hjemlandet.

NB! Over 100 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Nederland tok EM-gull på hjemmebane i fjor sommer da de imponerte stort med sin friske angrepsfotball. De slo Danmark 4-2 i finalen og møtte Norge i gruppespillet da. Den kampen vant Nederland 1-0, men Norge hadde ikke noe bra mesterskap og lyktes ikke med å ta seg videre. Nederland vant faktisk kun 1-0 hjemme mot Slovakia i sin siste kvalifiseringskamp. Den kampen ble spilt 12. juni.

Landslagssjef Martin Sjögren kan glede seg over stort sett skadefritt mannskap og selv om Nederland kanskje har et litt større register enn Norge, er det alt annet enn utenkelig at Norge kan vinne kveldens kamp på Intility Arena. Harmonien er tilbake etter fjorårets EM-fiasko og vi setter pengene på Norge til fine 2,65 i odds.

Her kan du levere spillet