Norge skal gjøre kort prosess med Slovenia

Lørdagens langoddsprogram byr på åtte kamper fra Nations League der blant annet Norge skal i aksjon hjemme mot Slovenia. Grunnet landslagspausen er det naturligvis ikke seriefotball i toppdivisjonene rundt omkring i Europa, ei heller her hjemme. Men det er rikelig med kamper både i norsk 2. divisjon og norsk 3. divisjon. I England er det fulle runder i både League One og League Two. Det er ellers kamper i norsk eliteserie i ishockey og full runde i SHL i Sverige og det spilles kamper i NHL.

Norge - Slovenia pause/fulltid dobbel H/H - 2,50 (spillestopp kl 17.55)





Nations League og begge kampene fra Norges gruppe innleder lørdagens tippekupong. Norge stod med fem strake seire, før det ble 0-1 tap borte mot Bulgaria sist. Det var en kamp der Norge var klart best, men ikke maktet å score mål. Men tar Norge full pott i hjemmekampene mot Slovenia og Bulgaria førstkommende tirsdag, er vi tilbake i førersetet i denne gruppa. Norge avslutter med bortekamper mot Slovenia og Kypros i neste runde som spilles i midten av november.

Slovenia har tapt 1-2 i begge sine to første kamper i denne gruppa og vil være hektet av med tap på Ullevaal lørdag. Viktige Kevin Krampl (spiller til daglig i RB Leipzig) er ute med skade, det samme gjelder for midtbanespilleren Benjamin Verbic. Bortsett fra en 2-0 seier mot Montenegro i en treningskamp, har Slovenia tapt fem av sine seks siste bortekamper.

1,63 på norsk seier er som det må være. Norge tok taktpinnen direkte hjemme mot Kypros for en drøy måned siden og tok ledelsen allerede etter 21 minutter og ledet 2-0 til pause. Slovenia er muligens istand til å by Norge litt bedre motstand. Jeg tror uansett at Norge tar føringen tidlig og at Norge både leder til pause og vinner til slutt. Pause/fulltid dobbelen H/H betales med klart akseptable 2,50 og spilles.

